Galerii: Saksa õhuväelased istutasid Ämari lennubaasi tammepuu

Lennubaasi ülem kolonelleitnant Ülar Lõhmus meenutas, et puu istutamise traditsioon on kestnud juba aastaid. "See sai alguse 2014. aastal, mil Ämarisse saabus esimest korda Balti õhuturbemissiooni üksus – Taani kuninglik õhuvägi," ütles Lõhmus ning lisas, et kindlasti jätkatakse traditsiooniga ka tulevikus.

Saksa lennugrupi ülem kolonelleitnant Swen Jacobi sõnul näitab puu istutamise traditsioon NATO liitlaste ühist pingutust ning koostööd. Ta lisas, et sakslased on siiamaani igal aastal osalenud Ämaris õhuturbemissioonil ning istutanud mälestuseks alati ühe tamme.

"Täna istutasime järjekordse puu, et jätkata traditsiooni ning näidata, et see on NATO ühine missioon, kuid mis kõige tähtsam – tamm sümboliseerib sõprussuhet Eesti ja Saksamaa vahel," ütles Jacob. Sakslaste istutatud puu juures on silt, mis ütleb: "Sõprus on nagu puu: oluline pole selle kõrgus, vaid kui sügavad on selle juured".

Eestisse selle aasta augustis neljandat korda õhuturbemissioonile saabunud saksa lennusalga kodubaasiks on Neuburg Baierimaal ning Eestis paikneb rotatsiooni ajal pea 160 saksa õhuväelast.

Põhja-Atlandi Nõukogu otsuse kohaselt valvavad NATO liikmesriikide õhujõud Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi rotatsiooni korras alates 29. märtsist 2004. aastal, mil Balti riigid said NATO liikmeks.