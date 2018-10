Galerii: Piilu muusikali "Once" lauluproovi

Ugala teatrimaja on täitunud muusika ja lauludega, sest alanud on muusikali "Once" proovid.

Viljandisse on kokku tulnud näitetrupp Eesti eri otstest ning ees on pikk prooviperiood, mille tulemust näevad muusikalisõbrad jaanuari lõpus, kui Ugala teatri suurel laval jõuab publiku ette muusikal "Once".

John Carney mängufilmil põhineva muusikali "Once" ("Ükskord") toob lavale Taago Tubin, muusikajuhid on Peeter Konovalov ja Andre Maaker. Peaosades astuvad üles Priit Võigemast ja Laura Kalle. Muusikali libreto autoriks on tuntud iiri näitekirjanik Enda Walsh, muusika ja laulusõnad on loonud filmis peaosi mänginud Glen Hansard ja Markéta Irglová.

Ugala teatris on samaaegselt käimas muusikali "Once" draama- ja bändiproovid, kuna loo lavaversiooni muudab eriliseks, et näitetrupp toimib ühtlasi ka ansablina ja kogu muusika luuakse elavas ettekandes. Kui lavastaja Taago Tubin tegeleb lavastuse sisulise poolega ja töötab koos näitlejatega teksti kallal, siis lauluõpetaja Peeter Konovalov ja bändijuht Andre Maaker viivad päevast päeva läbi pillimängu ja lauluproove. Nii mõnelgi näitlejal tuleb muusikalis mängida kolme-nelja erinevat instrumenti.

Uuslavastuse "Once" kujunduse loob Liisa Soolepp, liikumise Raido Mägi ning valguskujunduse Villu Konrad ja Laura Maria Mäits. Lisaks Priit Võigemastile ja Laura Kallele mängivad lavastuses Tarvo Vridolin, Jaanus Mehikas (külalisena), Maarja Mitt (külalisena), Sänni Noormets (külalisena), Margus Vaher, Terje Pennie, Mihkel Kuusk (TÜ VKA), Karl Kena, Martin Mill ja Andre Maaker (külalisena).

Muusikal "Once" esietendub 26. jaanuaril 2019 Ugala teatri suures saalis ning jõuab lisaks Viljandile ka Tallinna ja Tartu lavadel