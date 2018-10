Aasta kokk on Vladislav Borovik

Sügisel toimub eriti palju põnevat just kinodes ning seetõttu on ERR Menu soovitustes sel korral fookuses just filmikunsti erinevad küljed. Samas ei ole tahaplaanile jäänud ka kirjandus, sest Rein Raua uut romaani "Viimane kustutab tule" tasub kindlasti lugeda.

Aasta koka võistlus on Eesti peakokkade ühenduse poolt korraldatav pikaealiseim ja professionaalseim kokkade võistlus. Mitmed aasta koka tiitlivõitjad on tänaseks Eesti tuntuimad oma ala professionaalid. Nende seas on Vladislav Djatsuk, Inga Paenurm, Peeter Pihel, Martin Meikas ja ka tänavu Eestit Bocuse d'Oril esindanud Pavel Gurjanov.

