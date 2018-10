Tõnis Milling eestlaste pulmapidudest: ühes mõisas visati tool aknasse

"Minul on olnud ühe korra, kus ühes mõisas, kui mina lahkusid, kuulsin selja taga, et üks tool lendas akendesse. Aga seda, et hakatakse kaklema, ei ole väga olnud, viimased kümme aastat kindlasti mitte. Võib-olla pärastpoole, kui mina juba lahkun, toimuvad arveteklaarimised," arutles Milling ETV saates "Hommik Anuga".

Bentsler ütles, et igas Vene pulmas peab olema selline külaline, kes alati segab, ei ole rahul, et toit on paha, muusika on paha või õhtujuht on paha ja pruudi kleit pole ka selline nagu pidi.

Milling ja Bentsler usuvad, et kõik, mida nad pulmas teevad, peab sobima pruutpaari ja pulmaga. Millingu sõnul on venelaste temperament eestlaste omast erinev ning tantsupõrandale lähevad nad alati esimesena. Bentsleri sõnul on tal jällegi vastupidised kogemused. "Sa praegu üllatasid mind. Kui on on rahvusvaheline pulm, siis mina ja DJ alati teame, et paneme Eesti lood peale, sest eestlased tulevad tantsima," naeris Bentsler.

Bentsler tõdes, et kuigi kõik Vene pulmad pole absurdselt kallid, on ta viibinud peol, mille eelarvega oleks saanud ära toita mõne Aafrika väikeriigi. "Pruudi isa tuli ja ütles, et mul on suva, kui palju see maksab, aga kõik peab olema kõige kallim, mis on teie riigis võimalik otsida," meenutas Bentsler pulma, kus ilutulestik kestis 12 minutit.

Kuigi Millingu sõnul pole tal selliseid olukordi ette tulnud, on ka eestlaste pulmad tihti suurejoonelised. Mõned paarid võtavad peo korraldamiseks isegi laenu. "Mul on olnud väga ilusaid, suuri ja kalleid pulmi. Aga mõnikord kui ma näen seda paari ja neid pulmi ja mul tekib küsimus, sest see pulm pole tegelikult nendelik. Inimesed on tihti palju lihtsamad kui see pulm," tunnistas Milling.

Bentsler tõdes, et on oma elus teinud ka mõned alkoholita pulmad, aga elu näitab, et sellised peod on surmigavad. "Kolm tundi ma midagi tegin, aga siis läksid esimesed ära, teised ära, siis terve kamp," meenutas ta üht kogemust.

