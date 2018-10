Nädala playlist: särtsakad rütmid sügispimeduse peletamiseks

Eestis kipub ikka nii minema, et suvine soojus ja palavus keerab kiiresti üle talvisteks miinuskraadideks, seega energiat ja positiivsust tuleb tihti vägisi taga otsida. Õnneks on muusika hea koht, kust ammutada jõudu ja päikest, mida Eestis enam väga näha ei saa.

Eriti meeldiva üllatuse pakkus Jessie Ware, kes viimasel kahel plaadil on pööranud pilgu pigem lihtsa ja vähepakkuva popmuusika poole, kuid värske singliga on ta teinud täieliku suunamuutuse. Tagasi on debüütalbumi "Devotion" tumedus ja salapära, mille eest tuleb vähemalt pooled tänusõnad öelda ka Bicepile, kes on pala produtseerinud. Loodetavasti saab kogu tulevane album olema samas vaimus.

Ruumilise ja värvikireva tantsumuusikaga üllatas produtsent Seb Wildblood, kelle kaks viimast lugu - "Bad Space Habits" ja "Grab the Wheel" - on ühest küljest hoogsad ja jõulised, sobides suurepäraselt tantsupõrandale, kuid seal on ka avarust ning varieeruvust, millega mõtlikumalt aega veeta.

Samasugust tasakaalu intellektuaalsuse ja peohiti vahel otsib ka Finn, kelle eelmine singel "Sometimes The Going Get A Little Tough" oli kindlasti 2017. aasta üks parimaid lugusid. Värske pala "Dance Music Has Betrayed Us All" on muusikaliselt keelelt veidi erinev, põrgates ringi nagu hüperaktiivne, kuid joviaalne energia on ikka sama. Peaks tuju heaks tegema küll.

Kui aga on nälg funktsionaalsema tantsumuusika järele, mis kihutab selgelt ühes suunas, siis hea variant on Taraval, kelle uue lühialbumi nimilugu "Aardvark" on nii hoogne, et vahepeal võib järg kaduma minna. Techno-bänger, mis kõlab nagu keegi mängiks trumme kosmilisel tarretisel. Lõbus ja vihane lugu ühe korraga, on see võimalik?

Rõõmsama tantsumuusika poolest üllatab Friendly Fires, kes keerab loos "Heaven Let Me In" kõik nupud mõnusalt põhja - trummid tiksuvad tugevalt, vokaal sosistab pehmelt kõrva ja kõike katab süntpopi retrovaip. Raadiosse või klubisse, vahet ei ole, ning selle eest vastutavad kindlasti loo produtsendid ehk Disclosure.

Kui pöörata pilk hip-hopi poole, siis kõige tähelepanuväärsem lugu viimasest ajast on kindlasti kahe tipptegija, Kendrick Lamari ja Andreson .Paaki koostööpala "Tints", mis on eriti intensiivse atmosfääriga lugu. Ei pea palju vaeva nägema, et nendega koos Malibu randa teleproteeruda, selles loos päikest ja suve nii palju, et eestlasel võib pea ringi käima panna.

Veidra lustiga kulgeb ka Tyler, The Creator, kes teeb muusika uuele filmile "Dr. Seuss' The Grinch". Kui esialgu võiks selline valik tunduda üllatav, siis lugu "You're A Mean One, Mr. Grinch" kinnitab, et see on ainuõige valik.

Tipptasemel hittide rida jätkab ka Cardi B, kes ei ole juba mõnda aega ühegi looga mööda pannud ja "Money" on taas kümnesse. Tihedad bassid ja veiderdavad vokaalid jäävad pähe kummitama ning toovad selle loo juurde korduvalt tagasi, näidates trapi selle žanri parimast küljest.

Eesti asju on ka tegelikult: Kuradi Saar teeb loos "Valel on kaunid jalad" moodsat retrorocki; The Boondocks üritab uuel plaadil astuda Arctic Monkeyse kingadesse, mida kinnitab ka lugu "The Backdoor Method"; Erki Pärnoja toob loos "Vihm/Haapsalu" vesterni Eestisse ning Mart Avi kinnitab uue plaadiga, et tal on veel kõiksugu trikke tagataskus peidus.