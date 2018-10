Video: Jüri Muttika hüppas pükstesse

Värske internetihulluse proovis Jüri Muttika järgi koos parkour'i treeneri Märt Madisoniga, kes kinnitas, et ta on küll mõnda videot sellest näinud, kuid pole ise veel katsetanud. "Kasuks tulevad kindlasti laiad püksid, sest kitsastesse teksastesse vist ikka ei hüppa," tõdes ta ja lisas, et kindlasti peab olema ka hea hüppevõime, et oleks rohkem aega õhus jalgu paika seada.

Kui Madisonil kulus mitu katset, et lõpuks pükstesse hüpata, siis Jüri Muttika sai sellega esimesel katsel hakkama.