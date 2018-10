Raamatu "Kinostalgia. Filmistaaride lummuses" autor on Rahvusooperi koori tenor Jaak Jõekallas, kes on elupõline filmikunsti austaja ning värske teos sündiski just armastusest filmitähtede vastu.

Raamatus on juttu enam kui kolmesajast filmitähest tummfilmiajastust kuni 1970. aastateni välja, vahendas "Aktuaalne kaamera". Hollywoodi näitlejate kõrval on esindatud ka Euroopa ja Venemaa filminäitlejad.

Eelkõige räägib raamat aga sellest, millised olid kuulsused inimestena - mida nad elus oluliseks pidasid, millised olid nende veidrused ja mida nad arvasid kolleegide kohta.

Raamatu kõige olulisem osa on autor Jaak Jõekallase isiklikust kogust pärit fotod koos autogrammidega. Raamatust tuli aga pikemalt juttu "Ringvaates", kus oli kohal ka raamatu autor isiklikult.

Jõekallas kinnitas "Ringvaates", et raamatus ei ole fookus mitte autogrammidel, vaid ta soovib elustada selle teosega omaaegseid nimesid, kes on jäänud teenimatult unustuse hõlma. "Meryl Streepi ja Brad Pitti teame me kõik, aga seal on ka palju neid, kelle nimed on aeg kustutanud."

"Ma olen mõelnud seda kogu kunagi muuseumisse talletada," mainis ta ja lisas, et kuna ta töötab ise Estonia teatris, siis tal on olemas ka enamike tuntud solistide autogrammid, kes on Estoniast läbi käinud. "Alates algusaegadest, isegi Paul Pinna ja Theodor Altermann kuni kaasajani välja."