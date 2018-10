Fotod: Oktoobri lõpp andis Järvamaal uhke vaarikasaagi

"Kui eelmisel nädalavahetusel maakodus käisime, üllatas meid vaarikapõõsas magusate vaarikatega. Olime absoluutselt kindlad, et need on viimased vaarikad. Täna hommikul oli üllatus veelgi suurem, sest vaarikaid on veel rohkem ja tundub, et aina juurde tuleb. Tegelikult ei ole see põõsas viljade kandmist lõpetanudki ja tundub, et isegi öised külmad teda ei heiduta," kirjutas perekond Asavi ERR-ile.

Eesti loodusmuuseumi botaanik-kuraator Jana-Maria Habicht selgitas, et taimede jaoks võrdub pikk põuaaeg talvega. "Nagu talvelgi, nii ka põuaajal laskuvad taimed puhkeseisundisse. Ning kevadel, ka pärast põuaaja möödumist, algab taimede jaoks kevad. Nii on sel sügisel nähtud õitsemas ka õunapuid, kullerkuppe," põhjendas Habicht.

See ei ole siiski massiline nähtus. "Ilmselt käituvad niiviisi vaid tundlikumad isendid," lisas Habicht.