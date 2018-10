ERR-i ja BFM-i konverentsil arutletakse arengute üle meedias

Traditsioonilisel Eesti Rahvusringhäälingu ja Tallinna Ülikooli BFM-i ühisel konverentsil arutletakse, millised on arengud meedias ning mida võiks järjest enam globaliseeruvas maailmas teha üks väikeriik, et suurte meediakorporatsioonide kõrval ellu jääda ja edu saavutada.

Kahepäevase konverentsi esimene esineja Alexandra Borchardt Reutersi ajakirjandusinstituudist kõneleb sellest, kui palju meediat usaldatakse ning annab ülevaate suurimast ülemaailmsest online-uudiste uuringust.

Mitmete Hollandi ettevõtete ja valitsuse innovatsiooninõunik Guido van Nispen räägib koostöö olulisusest audiovisuaalsektoris.

Sten Saluveer arutleb tuleviku edulugude üle meediatehnoloogias ning EV kultuurinõunik Saksamaal Merit Kopli teeb ülevaate Saksa meediast ja sealsetest arengutest.

Pikaaegne telemees ja professor Hagi Šein mõtiskleb selle üle, millist vastutust me ringhäälingujärgsel digiajastul Eestis oma telekultuuri eest kanname.

Sarah Cederberg Taani rahvusringhäälingust esitleb DR suvekooli projekti, mis oli edukas noorte kaasamisel meediatootmisse. Neljapäeva lõpetab diskussioon kolmnurgas riik-erameedia-avaõiguslik meedia.

Konverentsi teise päeva avab endine Yle uudistejuht ja praegune Lappeenranta tehnikaülikooli professor Atte Jääskeläinen, kes arutleb avaõiguslikult meedia väärtuse üle ebainformatsiooni ajastul.

Läti meediauurija Inga Springe tutvustab Baltic Media Health Check 2017-2018 uuringut sellest, kuidas on Baltimaade meediaettevõtted digitaalsete muutustega kohanenud.

Dr Chris Bilton Warwicki ülikoolist küsib, kui digimaailmas on kontekst kuningas ja sisu on tasuta, siis mis on sõltumatute loojate ja kaduva toote tulevik.

Reede pärastlõunal kuuleb Iiri ringhäälingu huvitavamatest meediaprojektidest Tracey Diamondilt RTÉ-st, Rootsis riikliku skandaali tekitanud dokisarja "Fatal experiments" tegijalt Bosse Lindquistilt ja seriaali "Pank" tegijatelt ning Alessandro Nani Tallinna ülikoolist räägib Eesti Laulu kohta tehtud uurimusest. Päeva lõpetab arutelu tellijate ja teletootjate vahel.

Meediakonverentsi juhib Andres Jõesaar. Konverents toimub Tallinna ülikooli Auditorium Maximumis. Tagatud on sünkroontõlge eesti- ja inglise keelde. Osavõtutasu on 25 eurot.

Kava ja konverentsile registreerimine.

Konverentsi toetab EAS Euroopa regionaalarengu fondist loomemajanduse meetme raames.