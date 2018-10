Andrea Bocelli avaldas 14 aasta järel uue albumi

Andrea Bocelli on maailma tuntuim klassikalise muusika täht, kes esinenud paavstidele, presidentidele ja kuninglikele perekondadele. Ta on laulnud maailma olulisemates kontserdisaalides ja ooperimajades ning müünud üle 80 miljoni albumi. Täna ilmunud uus album pealkirjaga "Si" viib kuulajad tagasi Bocelli juurte juurde ja seal kõlavad laulud on pühendatud armastusele, usule ja perekonnale.

"Praegusel ajaloolisel perioodil kasutame me liiga palju sõna ei. Aga sõna jah ütled sa oma esimese suudluse ajal, kui sa nõustud kellegagi, kui tahad kellegi tuju paremaks teha. Si ütled sa alati, kui asjad lõpevad hästi," ütles Bocelli oma uue albumi pealkirja kohta.

Uuel plaadil teeb Bocelli koostööd maailmakuulsate staaridega. Albumit aitas lindistada Bob Ezrin, kes on teinud varasemalt koostööd Pink Floydi ja Lou Reediga. Lisaks laulab Bocelli koos Dua Lipa ja Josh Grobaniga ning albumil on laul, mis kirjutatud ühiselt Bocelli, Tiziano Ferro ja Ed Sheeraniga.

Esimese aimu uuele albumile andis singel nimega "Fall on Me", kus astub üles Andrea Bocelli poeg Matteo. Singel on juba löönud maailmas laineid, saavutades videokeskkonnas üle 19 miljoni vaatamise. "Fall On Me" on lõpulauluks ka Disney uuel fantaasiafilmil "Pähklipureja ja neli kuningriiki", mis linastub kinodes novembri alguses.

Järgmise aasta 20. augusti õhtul esineb maailma armastatuim tenor Andrea Bocelli Tallinna lauluväljakul.