Priit Kuuse debüütlause spordikommentaarina sisaldas sõnu pikanahaline ja mustakasvuline

Kuusk selgitas Raadio 2 hommikuprogrammis, et otse-eeter on midagi muud kui ettesalvestatud saade. Oma vitsad sai Kuusk kätte raadiosse esimest spordireportaaži tehes.

"Mina noore ukselahtilöömise stiiliga lendasin peale ja kuidas ma kirusin ETV spordireportereid, et küll ma ikka teen paremini. Minu õpetaja Tiit Karuks ühel korral ütles mulle, see oli 1990ndate keskpaik, et tule tee siis," meenutas Kuusk.

Koos mindi kommenteerima Kalevi korvpallimängu. "Ja minu esimene lause live-reportaažis on mulle pähe juurdunud kuni surmani. Tiit Karuks tegi sissejuhatuse ära, mäng oli käima läinud, andis mulle märku, et nüüd on sinu kord rääkida. Minu esimene lause oli: "Vastaste pikanahaline mustakasvuline keskmängija murdis korvi alla." Ja ma ei saanud ise mitte midagi aru, et ma oleksin valesti teinud. See saadab mind siiamaani," meenutas Kuusk.

Kuuse sõnul sai ta selle kogemusega rasked pommid jalgade külge. "Tõmbas maa peale kohe tagasi väga pikaks ajaks, siiamaani," tõdes ta.

Kuusk lisas, et kuigi enesekindlus tuleb kogemusega, on liigne enesekindlus halb. "Lähed uljaks, mida uljam sa oled, seda rohkem sa teed vigu," lausus Kuusk. "Ära kaota pead ja hea nali päästab alati olukorrast välja," jagas Kuusk oma soovitusi alustavatele teletegijatele.

Kuusk ise on seda usku, et televisioon ja saatetegemine on meeskonnatöö. "Televisioon on ühtpidi imelihtne. Võta kaamera, filmi üles. Kui sa õiget asja filmid õigel moel, siis saab ka tavalise telefoniga teha häid asju. Teisest küljest televisioon on üsna keeruline ettevõtmine ja väga suur meeskonnatöö," ütles ta.