Hüpnotisöörid Marko Reikopi sisemist tantsulõvi välja ei suutnud meelitada

Kuigi ETV saates "Ringvaade" anti hüpnotisööridele ülesanne panna Reikop hüpnoosi all ABBA "Dancing Queen" saatel tantsima, siis ülesanne ei õnnestunud. Reikop arvas hoopis, et ABBA muusika, mis stuudios kõlas, oli tehniline viga.

"Ma olen zombistunud küll, ma pean ütlema, mul on imelik olla - emotsioone ei ole, naeratada ei viitsi ja eriti rääkida ei viitsi," kirjeldas Reikop oma enesetunnet pärast hüpnoosi.

Hüpnotisöör Siim Sildoja ütles, et Reikopil oli tugev kaitsereaktsioon hüpnoosi vastu. "Ta ei lase endale väga niisama ligi. Aga see oli ette teada. See, et ta praegu juba lasi ennast lõdvestusse, ongi selle aja tulemus," selgitas Sildoja.

Reikop ütles, et teda on ka varem püütud hüpnotiseerida ning ka sel korral tahtnud ta alluda mingitele käsklustele. "Ma ei jäänud magama, ma ei oleks mingitele käsklustele allunud, ma ei oleks läinud kedagi kägistama või tapma," arutles Reikop.

Sildoja täpsustas, et hüpnoosi tulemusel ei saagi panna kedagi tegema seda, mida ta teha ei taha.