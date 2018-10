Maailma kiireim pianist: ma ei ole selle rekordi üle uhke

Laulja Koit Toome ja meigikunstnik Kaia Triisa andsid teada, et on kihlunud.

Sügisel toimub eriti palju põnevat just kinodes ning seetõttu on ERR Menu soovitustes sel korral fookuses just filmikunsti erinevad küljed. Samas ei ole tahaplaanile jäänud ka kirjandus, sest Rein Raua uut romaani "Viimane kustutab tule" tasub kindlasti lugeda.

2012. aasta jaanuaris kroonis Guinnessi rekordite raamat ta maailma kiireimaks pianistiks. Bence'i skoor oli 765 klahvilööki minutis, mida tänase päevani pole keegi suutnud üle lüüa. "See rekord oli pöörane, ma pole ausalt öeldes selle üle väga uhke. Nagu enamik Guinnessi rekordeid, oli ka see tehtud lõbu pärast. Nad lugesid ainult üht nooti ja ühe noodi mängimises pole midagi põnevat," kommenteeris muusik ise.

Bence'i töötlused The Queeni, Michael Jacksoni ja teiste megastaaride lugudest on kogunud internetis pöörased 300 miljonit vaatajat. "Esiteks peab see laul mulle väga meeldima ja teiseks pean ma otsustama, kas seda üldse saab klaveril mängida," kommenteeris Bence, kuidas ta laule oma repertuaari valib, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Michael Jacksoni "Thrillerit" teavad kõik popmuusikahuvilised, kuid mitte tingimata klassikalise klaveripalana. Helsingis elab maailma kiireim Ungari pianist Peter Bence, kelle leivanumbriks on just säärased hitid.

