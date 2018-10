ERR Menu soovitab Ingmar Bergmani ja Rein Raua ulmeromaani

Sügisel toimub eriti palju põnevat just kinodes ning seetõttu on ERR Menu soovitustes sel korral fookuses just filmikunsti erinevad küljed. Samas ei ole tahaplaanile jäänud ka kirjandus, sest Rein Raua uut romaani "Viimane kustutab tule" tasub kindlasti lugeda.

Ingmar Bergmani retrospektiiv kinos Sõprus ja Tartu Elektriteatris

Alates 25. oktoobrist on Tallinnas kinos Sõprus ja Tartu Elektriteatris võimalik näha tuntud Rootsi filmilavastaja Ingmar Bergmani retrospektiivi, kus 100. sünniaastapäeva puhul pööratakse pilk tema tuntuimate linalugude poole. Näitamisele tulevad teiste seas "Persona", "Seitsmes pitser", "Neitsiallikas" ja "Hunditund". Programmi kuraatoriks on Rainer Sarnet.

Kellel jääb sellest programmist veel väheks, siis alates 2. novembrist on võimalik kinos Artis näha dokumentaalfilmi "Ingmar Bergmani otsingul".

Õudusklassiku "Halloween" uusversioon

Kui ühelt poolt soovitan kinno vaatama minna kvaliteetkino Ingmar Bergmani näol, siis teisest küljest ei tohi unustada ka meelelahutust. Esimene neist on režissöör David Gordon Greeni kultusõudusfilmi "Halloweeni" uusversioon. 1978. aasta "Halloweeni" originaal kuulub kindlasti õudusfilmide paremikku ning on mõjutanud tänapäevaseid õõvafilme mitmel moel. Uusversioon ei ürita seda staatust murda, vaid pigem annab sellele kihistusi juurde. Ameerikas saatis filmi tohutu kassaedu ning ka kriitikud on filmi kiitnud. Põnev on ka see, et 40 aastat pärast originaalfilmi on taas peaosas Jamie Lee Curtis.

Eellinastusel on võimalik näha Freddy Mercury'st rääkivat linateost "Bohemian Rhapsody"

Vaatamata sellele, et ametlikult on esilinastus alles tuleval nädalal, on juba selle nädala lõpus üksikute seanssidega kinos legendaarse ansambli Queen ninamehe Freddy Mercury lugu rääkiv "Bohemian Rhapsody", kus astub peaosas üles Rami Malek. Filmi režissöör on Bryan Singer, kes on tuntud eriti 1995. aasta põnevusfilmiga "The Usual Suspects".

Värske linalugu ei ole küll kriitikute poolt suurt kiidulaulu saanud, aga märkimisväärse linalooga on tegemist kindlasti. Aastaid on arvatud, et nii värvikat figuuri nagu Freddy Mercury ei saa kehastada keegi peale tema enda, aga nüüd on aga tema rolli leitud näitleja, kes on temaga ääretult sarnane.

Rein Raua uus romaan "Viimane kustutab tule"

Uute Eesti romaanide ilmumine peaks olema alati sündmus ja eriti põnev on Rein Raua uue teose ilmumine, kuna ta suudab alati üllatada. Ta on oma karjääri jooksul žanriliselt katsetanud erinevaid asju, alates luulest lõpetades suurte ajalooromaanidega, nüüd on ta leidnud jälle uue nurgataguse, mida uurida. On see ulme, utoopia, poliitiline põnevik või nordic noir, raske öelda, sest ilmselt on seal kõike eelmainitut.

Raamat läheb käima sellest, kui julmalt mõrvatakse Eesti peaminister ning seda asub üks ajakirjanik uurima, kuid see on vaid selle loo maine külg, seal on ka müstilisem ja ulmelisem pool. Ise olen mõnikümmend lehekülge lugenud ja võin kinnitada, et lugeja visatakse koheselt möllu keskele, umbes kolmandal leheküljel läheb juba tegevus käima.