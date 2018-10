"Lasnagorsk" esilinastub PÖFF-il

Festivali programmijuht Tiina Lokk selgitas, et selline sektsioon nagu TV BEATS PÖFF on festivalil alles teist korda. Loki sõnul taheti telesektsiooni PÖFF-ile juba aastaid. "Aga mitte sellepärast, et neid järele teha, vaid seetõttu, et tahaksime tutvustada regiooni teletegijaid väljapoole, panna nad konkureerima teiste endasugustega, et tõsta teleseriaalide ja tulevikus ka teiste teleformaatide kunstilist taset ja ehk mõjutada ka nende finantsmudeleid," selgitas Lokk ERR Menule.

Iga uue struktuuri ehitamine võtab Loki sõnul aga aega ja eriti siis, kui selleks pole piisavalt finantsi. "Tahaksime Tallinnas tulevikus teleseriaalide jaoks luua midagi taolist nagu omal ajal sai tehtud mängufilmide arendamiseks, kui loodi Baltic Event, kus pannakse kokku ideed, tegijad, võimalikud koostööpartnerid ja rahastajad," lisas Lokk.

Hetkel Loki sõnul aga suured teletoodangu tellijad nagu HBO, Netflix ja Amazon regiooni vastu mingit huvi ei tunne ja ilmselt ka õigustatult, sest siinne tase pole päris see, mida otsitakse.

Filmivaataja jaoks alustati PÖFF-il teleseriaalide näitamist eelmisel korral, et tuua vaatajaini erinevaid tendentse ja näidata, kui väikeseks on kahanenud teleseriaalide esteetika klassikaliste mängufilmide esteetikaga. See kõik on Loki hinnangul aga katse-eksituse ja kompamise staadiumis.

"Eelmisel aastal me ei plaaninudki Eesti teletegijate poole pöörduda. Sellel aastal tegime, aga jäime hiljaks. "Panga" esilinastus oli juba paika pandud ja seda ei saanud muuta. "Lasnagorskil" saime sabast kinni. Lisaks kõigele on see esimene vene keeles toodetud teleseriaal vene publikule ennekõike," ütles Lokk.

Venemaaga on PÖFF-il seotud ka kaks teist sarja - tuttuus draamasari "Tavaline naine" ja suurlavastus "Boriss Godunov". "Venemaa pakub väga huvi meie lääne teletegijatele ja meile omakorda peaks pakkuma huvi neid meelitada Eestisse oma sarju tootma," põhjendas Lokk.

Veel on festivalikorraldajatel kahe aastaga kujunenud koostöö National Geographicuga, BBC ja Nordvisioniga. "Nii algfaasis oleks palju nõuda enamat. Kui edaspidi on Eesti teleseriaalid huvitatud oma esilinastuste korraldamisest PÖFF-i raames, pilootide näitamisest jne, siis on meie uksed avatud. Ilmselt oleme valmis ka looma formaati puhtalt teletööstusele, kus saaks näidata ka seda, mis juba teles jookseb, aga selleks on meil vaja partneritsponsorit, kes oleks meiega koos selle sektori arendamisest huvitatud," tõdes Lokk.

"Lasnagorski" produtsent Darja Saar ütles, et kui algselt oli sarja telelinastus plaanitud 4. novembriks, siis PÖFF-i kava tõttu lükkub see edasi detsembrisse. Sari hakkab jooksma ETV+ kanalil.

Saare sõnul oli väga rõõmustav, et Lokk "Lasnagorski" märkas ja PÖFF-i kavasse lisas. Ta lisas, et meeskonna eesmärk on pakkuda esimest Eesti venekeelset telesarja ka välisturgudele. Kuigi praegu ühtegi kindlat pakkumist pole, on läbirääkimisi peetud näiteks Venemaaga. "Nad ütlevad, et on väga vahva, et Eestis tehakse vene keeles sarja," tõdes Saar, et Eesti telemaastik on veel paljudele välisturgudele avastamata maa.

PÖFF algab 16. novembril.