Marek Sadam avaldas raamatu "Tulbid ja bonsai"

"Seda raamatut ei saa ahmida. Need lood on ühekaupa lugemiseks. Need peatavad su rutu. Mareki päriselt juhtunud hetkedes, kohtumistes ja lahkumistes, unistustes ja mälupiltides on kahtlematult palju siirust, mis nüüdsel ajal ehk ootamatu ja haavatav," rääkis muusik Margus Saar raamatust.

Ta lisas, et värvikas jutustamisviis on läägeks muutumise eest kaitstud peotäie eneseirooniaga. "Võiks ju öelda, et Marek laseb vaadata enda sisse, aga ei, lugeja lahkab oma elu," ütleb Saar.

Sadam esitleb raamatut 26. oktoobril kell 18.00 Solaris Keskuse Apollos, kus temaga vestleb erakordne Diana Lorents ja musitseerib Martin Trudnikov.