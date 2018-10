Varjupaigakoerast Aadast sai "Tõe ja õiguse" filmistaar

Aada elust saaks ilmselt omaette filmi. Koer sattus varjupaika auto alla jäänuna. Esikäpamurruga loomale tehti ortopeediline operatsioon ja lisaks selgus, et Aada oli tiine. Varjupaigas sai Aada kolm poega, kes kõik endale uue kodu leidsid. Aga siis saabus rõõmus päev ka Aada jaoks, kui Kiviõli keskkooli õpetaja Marietta Alliksaar ta enda juurde elama võttis.

"Tahtsin juba väga väiksena omale koera, kuid otsus oma esimene koer võtta tuli alles paar aastat tagasi. Kartsin, et töötava tudengina pole mul selleks aega ega võimalust, kuid tungiv soov aina kasvas ja kasvas," rääkis Alliksaar ERR Menule.

Naisel oli kindel tahe võtta koer just varjupaigast. "Tahtsin koduta loomale kodu pakkuda. Ühel päeval mõtlesin, et lähen sealseid koeri vaatama. Aada oli meie esmakordsel kohtumisel äärmiselt rääbaka välimusega, ta toibus parasjagu nii autoavariist kui ka imetamisest, kuid tundsin kohe, et tegu on õige koeraga," rääkis Alliksaar, kuidas Aada tema juurde sattus.

"Kõndisin Tartus Riia tänaval ja äkki sõitis mu kõrvale valge kaubik..."

Eesti Vabariigi juubeli puhul sündivasse suurfilmi "Tõde ja õigus" sattus Aada naljaka juhuse läbi. "Kõndisin Tartus Riia tänaval ja äkki sõitis mu kõrvale valge kaubik, kust kargas välja üks noorsand, kes ütles, et on "Tõe ja õiguse" filmitiimist. Aada olevat täpselt õige välimusega koer. Vahetasime numbreid ja nii see jäi. Olin suure suuga jõudnud juba sõbrannale rääkida, et selline lugu juhtus. Kui filmitiimist midagi ei kuulnud ning otsingud jätkusid, utsitas sõbranna, et peaksin ikkagi Aadast pildi saatma. Alguses mõtlesin, et ei hakka trügima kuskile, kuid lõpuks utsitamise peale ikka saatsin ja nii ta läks," meenutas Alliksaar Aada filmikarjääri algust.

Lisaks Aadale treeniti filmiks veel kolme koera, kellel on omad rollid. Aada on üks üht Priit Võigemasti kehastatava Pearu kahest koerast. Varjupaigakoera taustaga Aadal trikkide õppimisega probleeme ei olnud. "Eks see sõltub ka koera iseloomust, kuid kuna talle väga meeldib inimese lähedus ja sellega võrdselt ka vorstijupike, ei ole tema treenimine väga keeruline olnud," kirjeldas Alliksaar.

Samuti naudib Aada inimeste tähelepanu, mistõttu oli ta väga õnnelik, kui võtetele saabuvaid koeratreenereid nägi. "Ta sai võtetel palju kiita, joosta ja maiustada, kuigi võtted olid tema jaoks väsitavad. Olen teda eelnevalt päris palju endaga kaasa võtnud, mistap on ta ka kodukontekstist väljaspool harjunud inimestega suhtlema. Võtetelt tuli ta alati rõõmsa ja rahulolevana tagasi, seega arvan, et suhtumine näitlemisse on positiivne," võttis Alliksaar Aada kogemuse kokku.

Eesti tippnäitlega koostööd teinud Aada muutus pärast filmivõtteid Alliksaare sõnul küll kassi suhtes jahedamaks, kuid inimeste tähelepanu naudib endistviisi.

"Aada on mulle tõestanud, et varjupaigast võib endale pikaks ajaks heasüdamliku ja truu pereliikme leida."

Alliksaare sõnul tuleb koera võttes hoolega järele mõelda, kas inimene on valmis varjupaigakoeraks, sest sinna satuvad väga erineva elukogemusega loomad. "Koera iseloomu ja senise elu kohta oskavad varjupaigatöötajad kõige paremat infot anda ning minu kogemus ütleb, et töötajad on looma kirjeldades ausad. Arvan, et varjupaigast koera võtmist ei tasuks peljata, kuid loomale tuleb anda harjumisaega nii teda külastades kui ka kodus. Aada on mulle tõestanud, et varjupaigast võib endale pikaks ajaks heasüdamliku ja truu pereliikme leida," oli Alliksaar rõõmus.

Aada leiti 2015. aasta novembris Vedu külast Tartu vallast. Teda opereeriti Eesti maaülikooli väikeloomakliinikus ning paranemise nimel paigaldati talle jalga toetav metallvarras.

Tartu koduta loomade varjupaiga projektijuht Kirke Roosaar rääkis, et õnneks ei ole Aada juhtum väga tüüpiline ja enamik koeri saabub varjupaika siiski vigastamatutena. "Sellised operatsioonid on suhteliselt kallis

ettevõtmine ja neid me saame võimaldada ainult tänu annetajate abile," lausus Roosaar, et ka Aada raviti tänu headele inimestele terveks. Tartu koduta loomade varjupaiga lehel on selleks eraldi annetuskonto, info leiab lehe lõpust.

EV100 suurfilm "Tõde ja õigus" jõuab kinodesse järgmise aasta veebruaris. Filmis mängivad Priit Loog, Priit Võigemast, Maiken Schmidt, Simeoni Sundja, Ester Kuntu, režissöör ja stsenarist on Tanel Toom.

Vaata, kuidas filmiti "Tõde ja õigust" ning kuidas käitus Aada võtteplatsil "Ringvaate" videost: