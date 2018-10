Vikerraadio kutsub saate "Kuula rändajat" avalikule salvestusele

"Minu Austraalia rännakutel on juhtunud igasugu põnevaid seiku. Kord sõitsime paadiga Daintree džunglijõel, meie kapten oli hea loodusetundja, kes oskas oma kogenud silmaga märgata linde ja loomi, kes olid varjul jõeäärsete puude otsas. Ta viis meid ühe jämeda puu alla ja näitas pea kohale, kus oksaharude vahel pikutas pirakas madu, käevarre jämedune ja pruuni-kollase kirju. Kuulsime, et tegemist on Austraalia kõige suurema maoliigiga nimega ametüstpüüton, kes võib kasvada 5-6 meetriseks. Näha otse oma pea kohal mitmemeetrist madu – seda Eestimaa metsas juba ei juhtu," jutustas Relve ühest seigast Austraalia looduses. Avalikule salvestusele tulijad saavad võimaluse näha Hendrik Relve enda pildistatud fotosid Austraalia inimestest ja loodusest ning küsida rännumehelt küsimusi. "Kuula rändajat" avalik salvestus teisipäeval, 30. oktoobril kell 18.00 ERR-i uudistemaja 1. stuudios (Fr. R. Kreutzwaldi 14). Sarja kõiki saateid saab järelkuulata.

