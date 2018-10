Drake lõi üle biitlite enam kui 50 aastat püsinud edetabelirekordi

The Beatles tegi rekordi 1964. aastal, kui edetabeli esikümnesse jõudis aasta jooksul neilt 11 lugu, sealhulgas tabeli tipu vallutanud "Can't Buy Me Love" ja "A Hard Day's Night". Kuid Drake on nende rekordi nüüd üle löönud – 2018. aastal on esikümnesse jõudnud temalt 12 lugu, vahendab The Guardian.

Uusim lugu, millega Drake edetabelisse jõudis, on Bad Bunny lugu "Mia", kus räppar kaasa teeb. Aasta jooksul edetabeli esikümnesse jõudnud lugude hulgas on kolm top 1 lugu – "God's Plan", "Nice for What" ja "In My Feelings". Teised esikümnesse jõudnud lood on "Nonstop", "I'm Upset", "Diplomatic Immunity", "Emotionless" ja "Don't Matter to Me" (kus teeb postuumselt kaasa ka Michael Jackson), ning lood, kus Drake on kaasategev artist – Lil Baby "Yes Indeed", BlocBoy JB "Look Alive" ja Migos "Walk It Talk It".

Tänavune aasta on Drake jaoks olnud edetabelirekordite purustamise aasta – 29. nädalal sai temast ka artist, kes on kõige kauem ühe aasta jooksul püsinud kohal nr 1, lüües sellega üle eelmise rekordiomaniku Usheri tulemuse. "Mia" on tema järjekorras 32. esikümnesse jõudnud lugu, mis tähendab, et ta jääb kõigi aegade edetabelis maha ainult Madonnast (38 esikümnesse jõudnud lugu) ja The Beatles'ist (34 esikümnesse jõudnud lugu). Drake tuuritab parasjagu oma sel aastal ilmunud viienda stuudioalbumi "Scorpion" raames mööda USA-d.