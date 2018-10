Eestlane läheb oma alaska malamuutidega maailma kuulsaimale kelgukoerte võistlusele

Juba märtsis siirduvad koerad koos peremehega Euroopa ühele pikimale kelgukoerte pikamaavõistlusele. "500 kilomeetrit Põhja-Norra maastikul, valdavalt inimtühi mägedes, orgudes ja jõgesid pidi," sõnas peremees Heinrich Lukk ja lisas, et ettevalmistus hakkab reeglina augustis, kui on öised temperatuurid nii palju madalaks läinud, et on võimalik trenni tegema hakata. "Siis hakkame vaikselt ja tasapisi pihta."

"Temperatuur on see, mis meid takistab, tänagi on üle kümne kraadi plussis ja saame teha ainult lühikest trenni," sõnas Lukk ja nentis, et eesootav võistlus saab koerte jaoks olema seni kõige raskem. "Kõige olulisem on see, et me saaks selle seltskonna kestvalt ühes rütmis tööle."

Kõik sai alguse kümme aastat tagasi, kui Heinrich Lukk võttis endale esimesed kaks malamuuti. Neid kelgukoerteks treenida ei olnud esialgu plaaniski. "Algul me õuest välja palju ei saanudki, sõit oli väga kehvakene, sest koerad ei teadnud, mida peavad tegema, ja ka meie ei teadnud, mida neilt tahta," mainis peremees ja sõnas, et pärast seda hakkas ta teemat täpsemalt uurima.