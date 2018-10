Tiit Pruuli soovitas tulevaks aastaks parimaid reisisihtkohti

Sri Lanka

"Rahvast täis väike saar India ookeanis, kus üks suuremaid atraktsioone, miks paljud inimesed sinna lähevad, on Adam's Peak, umbes 2000-meetri kõrgune mägi, kuhu minnakse enamasti palverännakule," sõnas ta ja mainis, et inimesed usuvad, et seal on Buddha jalajälg. "Me proovisime reisiseltskonnaga sinna mäkke minna, aga mina hakkasin juba esimese kolmandiku peal hingeldama, see atraktsioon on mul käimata."

Saksamaa

"Vaatamata sellele, et UNESCO maailmapärandi nimekirjas on ka kolm loodusparki Saksamaal, siis põhiliselt tunneme me seda riiki ikkagi kultuurimälestiste kaudu," nentis ta ja tõi välja, et just see on ka põhjus, miks sinna võiks minna. "Üle 40 kultuurimälestise UNESCO nimekirjas Rooma-aegsetest müüridest kristlike katedraalideni välja."

Zimbabwe

Tiit Pruuli sõnul käiakse Zimbabwes ikkagi suure joastiku Victoria Fallsi pärast. "Sambia jõgi, mille peale korraldatakse kõige kõrge raskusastmega whitewater rafting võistluseid, kus me läksime poole tee peal ümber, õnneks iga paati saatis neli süstaga päästemeest," selgitas ta ja tõi välja, et tol hetkel tundis ta küll surmahirmu.

Panama

"Atlandi ookeani poolsetel saartel elab pisike Kuna indiaanihõim, värvilised ja väga elava loomuga indiaanlased, aga nad on ära õppinud, et neil käivad turistid külas käivad, seega iga foto maksab ühe dollari," nentis Pruuli.

Kõrgõztan

Reisiselli sõnul on Kõrgõztan nimekirja jõudnud seetõttu, et riik ise teeb viimased aastad väga head tööd turismi arenguks. "Üks asjadest, mida nad üle aasta korraldavad, on rahvusvahelised nomaadimängud, kus tulevad kokku Kesk-Aasiast ja ka mujalt rahvad, kellel on veel nomaadi traditsioonid elus, ratsutavad, lasevad vibu, maadlevad ja teevad muud sellist sporti."

Jordaania

Jordaania juures tõi Tiit Pruuli esile Wadi Rumi kõrbe. "Kui Süüriasse ja Liibanoni ei tasu praegu minna, siis Jordaaniasse soovitan sinna väga minna," mainis ta ja lisas, et arheoloogiahuviline võib leida sealt kümneid tuhandeid arheoloogilise kohti.

Indoneesia

Eestlaste jaoks on Indoneesia põhiline tõmbekoht just Bali saar, kus enamik inimesed käivad ilmselt esoteerika ja voodoo tõttu. "Ma soovitan minna ka Sumatrale, kus on siiani elus matriarhaat, soovitan minna Kalimantani saarele, kus džunglist leiab veel üksikuid eraldi elavaid hõime."

Valgevene

"Natukene tekitab küsimusi, miks Valgevene seal nimekirjas on, sest nad on natukene butafoorne riik, mis on Disneylandi moodi üles ehitatud, palju losse ja kindluseid," ütles Pruuli ja tõdes, et seal tasuks siiski teha loodusturismi. "Seal võib näha, kuidas Euroopa vanal ajal välja nägi, kui olid veel ürgmetsad ja seal elavad ainsa kohana ka Euroopa piisonid."

Belize

"Soovitaksin sinna minna Belize randade ja korallirifi pärast, seal on mitmeid tuhandeid pisikesi saari seal rannikul," nentis ta ja kinnitas, et tegemist on Eestist poole väiksema riigiga, kus elab umbes 400 000 inimest. "Miks ma ei soovitaks Belize'i minna, on see, et seal võib näha, kuidas turism hakkab riiki ära sööma."

Kümnest parimast reisisihtkohast pole Tiit Pruuli külastanud vaid São Tomé ja Príncipet, kuid ta kinnitas "Ringvaates", et on väikese saareriigiga hästi tuttav. "Puhas laiskus, ütleme nii, aga kui veel täpsem olla, siis eelmisel nädalal mu abikaasa ütles, et kas me ei peaks lõpuks seal ära käima, sest mu abikaasa kirjutas mõni aasta tagasi raamatut "Maailma magustoitude atlas" ja Sao Tomed ja Principet nimetatakse ka šokolaadisaarteks, sest sealt tuleb üks maailma tuntumaid šokolaade."