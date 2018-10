Viktor Vassiljev saatest "Tervisevõti": ma ei pilka kunagi kedagi

Saade "Tervisevõti", mida poliitikust teledoktor Viktor Vassiljev Tallinna TV-s juhib, paneb paljud kukalt kratsima, sest see meenutab tihti rohkem nabaaluste naljadega huumoriprogrammi. Taavi Eilat käis saate salvestusel ja püüdis mõista, kas 65aastane mees on kloun või kalkuleeriv show-mees?

Juba neli aastat juhib arstiharidusega Keskerakonna poliitik TTV-s saadet "Tervisevõti", kus annab igal neljapäeva õhtul 30 minutit otse-eetris rahvale nõu. Ükski teema pole seal tabu. "Minu kui arsti jaoks ei ole mingit vahet, kas piiluda inimese sisse eest või tagumisest otsast," kinnitas ta.

Tegu on ehtsa televeteraniga. 40 aastat tagasi Tartu Ülikoolis arstipaberid saanud geriaatri ehk vanainimeste arsti tähelend ekraanil algas üle 30 aasta tagasi märksa vaoshoituma nõuanderubriigiga ETV saates "Prillitoos".

1990ndatel Koonderakonna ridades poliitikasse tulnud mees tõusis – siis juba Keskerakonna liikmena – 2005. aastal Tallinnas Haabersti linnaosa vanemaks ning purjetas edasi Riigikokku, jätkates selle kõrvalt teletohtrina venekeelses kaabeltelevisioonis STV. Kui karmistunud keeleseadus sundis saate lõpetama, leidis Vassiljev uue väljundi Keskerakonna poolt linnarahva rahaga püsti pandud Tallinna TVs. Ehkki see on justkui adekvaatne tervisenõustamine, on "Tervisevõti" omandanud teatud ringkondade kultusliku staatuse, sest on paljude meelest naljakam kui ükski kalli raha ja tuntud näitlejatega tehtud erakanalite komöödia-show.

"Ma ei pilka mitte kunagi mitte kedagi, mõnele võib nii tunduda, sest ma tean väga täpselt, millisel tasemel nalja kellegagi võib teha," mainis Vassiljev ja kinnitas, et nalja võib teha isegi surmaga, aga see sõltub alati ja ainult inimestest. "Mina annan professionaalset nõu, sest ma olen pika staažiga tohter ja ma olen kontrollinud, kas see asi on õige, mis ma räägin."

Kui vabariigi tuntumad naljamehed ütlevad, et Vassiljev võiks elatist teenida elukutselise naerutajana, siis rangelt võttes võiks ta olla ka praktiseeriv meedik, sest omab jätkuvalt kehtivat arstilitsentsi. Viimati tegeles ta küll näost-näkku patsientidega paar aastat tagasi ühes õendusteenuse firmas.

Ka tema tsunftikaaslased meditsiinis ei oska võtta seisukohta, kas teletohter Vassiljevi tegevus on laiemalt kasulik või mitte. "Minu meelest on ta meditsiinilise haridusega telepastor ja sellel on rahvale selline maagiline rahustav mõju, see on positiivne," sõnas perearst Anneli Talvik ja lisas, et kõige suurem mure on selles, et kui midagi on meedias välja öeldud siis patsient võtab seda puhta kullana. "Ta ei tee enam vahet doktor Vassiljevil, MMSil, kristallteraapiatel, koobasravidel, terakestel ja päris meditsiinil, sest nõuandjad tahavad alati enda teada kõige paremat."

Hoolimata tembutamistest – aga võibolla just selle pärast – on Vassiljev üks Keskerakonna esinumbreid valimistel. Eeloleva kevade parlamendivalimistel seatakse ta üles erakonna teise numbrina Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna piirkonnas, mis suure tõenäosusega tagab koha parlamendis ka järgmiseks neljaks aastaks ja Vassiljev saab tegelikult aru, et sellele aitab varjatud reklaamina kaasa ka tema tervisesaade. "Valimistel tuleb kasuks isegi see kui ma tänaval palja tagumikuga ringi jalutan," tõdes ta.

Kuigi radikaalsuse poolest kõlbaks mõned avaldused EKRE programmi ja kuluaarides on sosistatud, et ta võib Peeter Ernitsa kombel Keskerakonnast sinna suunas lahkuda, ei kavatse telemees värve vahetada. "EKRE põhiline väärtus seisneb selles, et nad ütlevad välja selle, mis rahvas tahab kuulda, aga mida teised poliitikud ei pea viisakaks öelda," mainis Vassiljev.

On ainult kaks teemat, mille puhul "Pealtnägija" avastas, et muidu sõnakas teletohter jääb kidakeelseks. Esimene – hoolimata sellest, et ta enda juured viivad vanavanemate kaudu Venemaale – on nn vene kaart poliitikas. "Rahvusküsimused on minu jaoks absoluutselt out, sest see on poliitika merelainetel räpane vaht, mis seal ujub, ja kui mõni poliitik tahab sellega endale profiiti teenida, siis ulpigu selle räpase vahu sees, mina seda mängu kaasa ei tee. "

Teine teema on perekond. Peale selle, et tal on kolm poega kahest kooselust, hoiab ta kõik vaka all.