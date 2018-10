Volkswageni moodne hipibuss sarnaneb mitmest küljest originaaliga

"1950. aastatel tutvustati maailmale legendaarset Volkswageni hipibussi, aga nüüd, pea 70 aastat hiljem, on sõiduk tagasi, aga hoopis teistsuguse kontseptsiooniga. Volkswageni nn hipibussid olid kohal juba legendaarsel Woodstocki festivalil, nooremale põlvkonnale on film tuntud kahe Oscariga pärjatud filmist "Little Miss Sunshine".

Kümne aasta eest ETV ekraanil jooksnud sarjas "Folkwagen" taastasid entusiastid vana hipibussi, millega sõitsid Viljandi folgile. Üks neist, Ingmar Ross, on hipibussi fänn olnud juba lapsepõlvest peale. Esimese neist ostis ta 2002. aastal 24-aastasena ja tipphetkel on tema õuel olnud lausa 15 minibussi.

Esimese vaatluse põhjal kinnitas Ross, et moodsas hipibussis on näha detaile, mis meenutavad originaali. "Kui võtta see buss ja panna päris vana sõiduk rannale kõrvuti, siis nad sobivad küll," mainis ta ja sõnas, et isegi külguks läheb prototüübil kinni samasuguse pauguga nagu vanasti.

Hannes Hermaküla istus samuti hipibussi moodsasse prototüüpi sisse ning tõdes, et autos olemise tunnet seal küll ei teki. "Pigem jääb tunne, nagu oleksid rongijuht," kinnitas ta.