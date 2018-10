Läti eurolaulja suri 30-aastaselt vähki

Valters Fridenbergs oli 2005. aastal Lätit Eurovisioonil esindanud duo Walters & Kazha liige. Lauluga "The War Is Not Over" lauldi ennast toona viiendale kohale, vahendas Eurovision tv.

Euroloo "The War Is Not Over" autor Martinš Freimanis suri samuti noorelt, vaid 32-aastaselt gripist tekkinud tüsistustesse 2011. aastal. Freimanisi surm tuli ootamatult ning tema koha bändis Tumsa võttis toona üle Fridenbergs. Fridenbergs mängis ansamblis oma elu lõpuni ning andis kontserte veel sel sügisel.

Sen nebijām uzspēlējuši kopā ar "Tumsa" sastāvu. @openliepaja Paldies!

Noorest east hoolimata jäi Fridenbergsist maha pikk karjäär Läti muusikamaastikul. Ta kogus kuulsust noortebändides Dzeguzīte ja Putnu balle. 2009. aastal püüdis muusik taas Eurovisioonile pääseda, tema soolopala "For a Better Tomorrow" ei jõudnud aga Läti eelvooru finaali.

Eurovisiooniga jäi Fridenbergs seotuks ka pärast seda. 2012. aastal oli ta Läti pressiesindaja, 2011. ja 2017. aastal oli ta lauluvõistluse Läti kommentaator.

Muusikul diagnoositi vähk 2016. aastal, ta suri tänavu 17. oktoobril, vahendas Eurovoix.

Mehe raviks algatati eelmisel aastal fond, kuhu kogunes annetajate toel 100 000 eurot. Fridenbergsi raviti Saksamaal vähiravikliinikus.

Brainstormi laulja Renars Kaupers ütles pärast kolleegi surma, et Fridenbergs oli imeline, särav ja energiline mees. "Mul oli alati meeldiv temaga kohtuda. On kahju, et me ei jõudnudki temaga kunagi ühist singlit salvestada," kommenteeris Kaupers.