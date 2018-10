Liis Lemsalu mänedžeritööst: mul jookseks juhe kokku

Liis tunnistas, et tegelikult pole nii varajane ärkamine talle tavapärane, ta eelistaks magada vähemalt kümneni. Õnneks ei pea Liis muretsema aga selle pärast, kus ja millal kohal olla, sest mänedžer Sandra Sersant on selle kohustuse oma õlgadele võtnud.

"Muidu minul kui loomeinimesel, mul lihtsalt jookseks juhe kokku. Ma tean, et on inimesi, kes tõesti teevad ka oma manageerimist, aga mina keskendun pigem lugude ja sõnade kirjutamisele, kõikidele asjadele, mis on minuga seotud, aga mis pole see, kus ja mis kell ma pean olema," tunnistas Liis.

Looming, mis Liisi käe all sünnib, on juba mõnda aega olnud eestikeelne. Liisi sõnul on see tema enda tahe. "See on minu enda isiklik kulg ja minu enda südamehääl ja südamesoov. See olengi mina. Ma olen alati teinud seda, mida mina olen tahtnud teha. Mingi hetk see oli inglise keel, ma tõesti tahtsin," selgitas Liis, et eesti keelele üle liikumine on ikkagi tema südamesoov. "Ma teen eesti keeles, sest mulle meeldib teha," kinnitas ta.

Liis esitles "Terevisioonis" singlit "Hingata":