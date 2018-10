Galerii ja video: Kinosaalis esilinastus ETV noortesari "Miks mitte?!"

Kümneosaline seriaal räägib 18-aastasest Annast, kelle suurim unistus on saada räppariks, vahendas "Aktuaalne kaamera". Tagasihoidliku ja häbeliku tüdrukuna puudub tal aga esialgu usk iseendasse.

Peategelaseks kehastub 19-aastane Pirte Laura Lember, kelle sõnul murrab sari nii mõnegi stereotüübi. "Miks ei võiks viieline tubli oivik hakata räppariks ja miks keskealine meesterahvas ei võiks olla moedisainer?" küsis ta ning kinnitas, et need on küsitud nalja võtmes, kuid on siiski vägagi aktsepteeritavad olukorrad, mis võivadki juhtuda.

Sarja stsenarist on Martin Algus, kes on noortesarjadele kirjutanud varemgi. Näiteks on ta olnud nii "Ühikarottide" kui ka "Padjaklubi" kaasstsenarist. Kirjutamiseks sai ta ainest eelkõige praegusest ajahetkest ja noorte inimestega suheldes. "Üks teema, mis sealt läbi käib, ongi iseendaks jäämine, enda unistustele truuks jäämine ja kõige kiuste nende täide viimine," sõnas ta ja nentis, et see on sarja fookuses läbi peategelase ja tema perekonna.

Filmimise käigus said noored näitlejad ka oma sõna sekka öelda ning vajadusel teksti noortepärasemaks muuta. "Neile on antud algmaterjal, stsenaarium ja võimalus interpreteerida, võimalus anda oma arvamus sellest asjast, lähtepositsioon, oma energia sellesse loosse," kinnitas režissöör Ergo Kuld.

Seriaal alustab ETV-s 29. oktoobril kell 20.00. ETV+ ekraanil näeb sarja alates 3. novembrist kell 17.55. Sarja saab kohe pärast telelinastust vaadata järele ERR.ee keskkonnas, kuhu ilmub igal nädalal lisaks tele-eetris olnud episoodile ka järgmise nädala osa.