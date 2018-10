Galerii: Coca-Cola Plazas esilinastus Freddie Mercury eluloofilm

ETV+ ja Vene teater teevad koos uut saatesarja "Grimmituba", mis on pühendatud teatri eesolevale juubelile. 28. ja 29. oktoobril on võimalik tulla uue teatrisaate publikuks.

Eluloofilm "Bohemian Rhapsody" näitab, kuidas Mercury ja tema bänd Queen tänu oma ikooniliste laulude ja revolutsiooniline kõla meteoriidina muusikamaailma tippu tõusis, kuid nende muusikast veelgi erakordsem on Queeni ja Freddie Mercury erakordne lugu. Kogu saavutatud edu ähvardab hävitada Mercury kontrollimatu elustiil. Pealtnäha ületamatud raskused suudetakse siiski seljatada ning tulemuseks on ansambli taasühinemine maailma kõigi aegade suurimal heategevuskontserdil Live Aid, kus ravimatu haigusega silmitsi seisev Mercury veab bändi rokkmuusika ajaloo ühe legendaarseima etteasteni, tsementeerides selle käigus ansambli pärandi.

