Tracy Chapman pöördus autoriõiguste rikkumise tõttu Nicki Minaj' vastu kohtusse

Laulja pöördus kohtusse Minaj' loo "Sorry" pärast, kus teeb kaasa ka Ameerika räppar Nas ja mille Minaj oli lootnud välja anda oma uusimal albumil "Queen". Minaj oli korduvalt üritanud Chapmanilt saada õigusi viimase 1988. aasta hittloo "Baby Can I Hold You" sämplimiseks, kuid edutult, vahendab The Guardian.

Vaatamata sellele, et ta otsustas lugu oma albumil mitte avaldada, tegi lugu oma eetridebüüdi raadiosaates "Funkmaster Flexi Hot 97" ja on jätkuvalt ka veebis saadaval. Kohtuasjas märgitakse, et loos on kasutatud Chapmani "Baby Can I Hold You" sõnu ja meloodiat ehk selle kõige tuntumaid ning meeldejäävaimaid osi ja Chapman taotleb kahju hüvitamist ning korraldust loo ametliku väljaandmise takistamiseks.

Minaj väitis, et tal polnud aimugi, et loos oli kasutatud sämplit ja kui ta sellest teada sai, avaldas ta Twitteris mitu lauljale adresseeritud säutsu. "Tracy Chapman, kas sa palun lööksid mind," kirjutas ta augustis, ja küsis küsitluse vahendusel ka oma fännidelt, kas ta peaks "Queeni" väljaandmisega viivitama, kuni on Chapmanilt vastuse saanud.

Kohtuasjas seisab, et Chapman keeldus oma agentide ja esindajate vahendusel korduvalt loo kasutamise taotluste rahuldamisest. Hilisemas ja nüüdseks kustutatud säutsus märkis Minaj lühidalt, et Chapman keeldus.

2005. aastal jagas Chapman oma vastumeelsust seoses sämplimisega. "Ma ei ole tõesti selle fänn, eriti kui inimesed teevad seda ilma loata. See võib mõnikord töötada, kuid muul juhul ei pruugi see olla kooskõlas muusikaga, mida keegi tänu originaalile hindama hakkas. Ilmselt olen ma lihtsalt väga kaitsev," ütles ta.

Chapmani seni viimane album on 2008. aastal ilmunud "Our Bright Future" ja oma karjääri jooksul on ta võitnud neli Grammyt, sealhulgas parima uue artisti ja parima rokklaulu kategoorias.