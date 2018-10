Tartu vabaajakeskused on vaheaega nautivaid koolilapsi täis

Kui käimas on koolivaheaeg, siis võib eeldada, et lastel on palju vaba aega. Nii on see vähemalt Tartus, kus puhkusel koolilapsed koos vanematega suurendasid huvikeskuste töökoormust, vahendsa "Aktuaalne kaamera".

Aura veekeskuse teenindusjuht Luule Arras ütles, et nende keskuses täitub vaheajal veepark.

"Üldnumbrid, külastajate üldnumbrid ei olegi väga palju suuremad, küll aga muutub jaotus tsoonide vahel. Kui tavalisel kooliperioodil külastatakse rohkem ujulat, siis on ujumistreeninguid rohkem, siis koolivaheajal liiguvad külastajanumbrid veepargi ossa," selgitas ta.

Ka Ahhaa keskus sattus laste laviini alla. "Ahhaa keskuses on vaheajal väga rahvarohke olukord ehk meie jaoks vaheajad tähendavad seda, et meie külastajaskond on igapäevaselt vähemalt 1000 inimest ja laupäeviti kuni 1500 inimeseni. Meie jaoks tähendab see seda, et me peame tegema midagi ekstra põnevat ja seda me ka teeme ehk siis meil on alati vaheaja jaoks eraldi programm välja mõeldud," rääkis Ahhaa keskuse programmijuht Elmar Reinhold.