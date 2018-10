Avinurme elanikud taastavad ajaloolist raudteed: tahame selle valmis saada jaanipäevaks

Avinurme kitsarööpmelise raudtee taastamise nimel on kohalikud tegutsenud juba pea kaks aastakümmet. Tänaseks on kohalike eestvedamisel taastatud 178 meetrit muuseumraudteed. Järgmiseks suveks loodetakse muuseumraudtee lõiku pikendada kilomeetrini, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Avinurmet läbinud ajaloolist Sonda-Mustvee raudteed kasutati eelkõige metsaveoks, aga ka sõjalistel eesmärkidel. Raudtee suleti lõplikult 1972. aastal.

Ettevõtja Eero Strauss rääkis, et Avinurme saatis 1972. aastal viimase rongi ära puhkpilliorkestri ja tammelehtedest pärgadega, mis viitab, kui õnnetud kohalikud raudtee sulgemise tõttu olid.

"Mõni küll naerab, et see väike jupp, mis te sellega mängite, aga kahjuks nooremad põlvkonnad ei teagi, mis asi see on või oli. See oli meile väga tähtis asi, rong oli ainuke elutee, mis siin oli. Mujalt välja ei pääsenud," rääkis kunagine vanemkonduktor Kenno Merivald.

Avijõe selts on rahastanud projekti 90 000 euroga, selle lõpetamiseks on vaja veel 60 000 eurot. "Me tahame selle raudtee valmis saada jaanipäevaks," ütles Avinurme muuseum-raudtee eestvedaja Enno Strauss.