Helsingit saab nautida eriti paljastavast küljest

Giid Tanja Eranto rääkis ETV saates "Ringvaade", et Helsingis on palju alasti skulptuure, kuid tema tuuril näeb neist kaheksat.

Skulptuuride tegemiseks korraldati Helsingis omal ajal palju konkursse. "Peamine põhjus on see, et kui Soome oli noor riik, tahtis linn linnapilti kaunistada ja nad avastasid, et Euroopas on palju skulptuure. Helsingi tahtis olla Euroopa moodi ja keegi ütles, et miks me selliseid skulptuure Helsingisse ei too," selgitas Eranto alasti skulptuuride rohkust.

Eranto tutvustas reporter Heleri Allile Helsingi põnevamaid skulptuure ja nende tagumikke, alustades linna tuntuimast kujust Havis Amandast. Kuju valmistas 1906. aastal skulptor Ville Vallgren ning see püstitati Helsingisse 1908. aastal.