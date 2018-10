Muusikamänedžer Renee Meriste: Eestis on kuus artisti, kes on täpselt ühesugused

Muusikamänedžer Renee Meriste on 12 aastat elanud ja töötanud Ameerika Ühendriikides. Meriste käe all valmis värske raamat "Mina teen sind kuulsaks", mis on õpik noortele muusikaäris alustajatele.

Meriste on Eesti bändidest välismaa muusikaareenile aidanud Vanilla Ninja, N-Euro ja Maarja. Mehe sõnul poleks ilma tema hulluseta Vanilla Ninjat olnud. "Keegi peab olema, kes läheb läbi tulest ja veest nagu segane," lausus Meriste "Vikerhommikus".

Kui Eestis on konkurents väike, siis välismaal läbilöömiseks on vaja palju tööd ja oskusi. "Väga palju tööd tuli teha. Kui ma selle raamatu paar päeva tagasi andsin oma emale, siis ema ütles, et see on nii palju tööd, et ta ei teadnud, et ma nii palju tööd tegin," rääkis Meriste.

Ka välismaal ja välismaal on Meriste hinnangul vahe. Saksamaa muusikaturg on Meriste sõnul Los Angelesega võrreldes tagasihoidlik. "Konkurents on suur ja ainus võimalus sellest läbi murda on tööd teha, inimestega kokku saada ja jõuda sinna. See on 24/7," lausus Meriste.

Selleks, et maailmas läbi lüüa, peab ka artist panuse andma. "Ma arvan, et artistil oli kergem elu. Aga artist peab ka palju tööd tegema, oluliselt rohkem, kui on harjutud tegema," ütles Meriste. Tipphetkedel peab ka artist kasvõi kogu ööpäeva järjepidevat tööd tegema. "Kui see hetk on käes, siis on ikka väga raske leida hetki, kus magada, sest kui sul on kontsert, siis sul on promo ja fännid ja nii ongi kogu aeg," selgitas Meriste.

Meriste sõnul polnud varem võõras see, et kuulsuse nimel artisti aknaid sisse lüüa või kästa artistil laval alasti võtta. "Polnud mingi probleem, et mänedžer kutsus ise politsei oma artistile, et kuulsaks saada, sest leht trükiti ju järgmine päev ja järgmine päev kõik raadiod, teled ja lehed rääkisid," rääkis Meriste ajast enne sotsiaalmeediat.

Just sotsiaalmeedia on Meriste sõnul artistide loomingu kvaliteedi ära rikkunud. "Kõikides väikestes territooriumites, mitte ainult Eestis, on see, et mingi artist teeb uue laulu. Sotsiaalmeedias on tal sada või 200 fänni, kes kõik ütlevad, et nii hea laul, aga laul ei kõlba mitte kuskile. See on tohutult võtnud alla muusika kvaliteedi," ütles Meriste.

Ühe näitena tõi Meriste Tanel Padari, kellega ta kunagi koostööd on teinud. "Viimase aja laulud on liiga lihtsad. Õige on öelda, et Taneli potentsiaal on sada korda suurem kui see, mida ta praegu kirjutab," avaldas Meriste arvamust.

Eesti muusikamaastikul hakkavad Meriste sõnul silma Nublu ja Tommy Cash. Viimast neist nimetab ta Eesti ägedaimaks artistiks, Nublu puhul näeb ta välismaal läbilöögiks probleemina aga eestikeelseid sõnu.

Meriste selgitas, et Vanilla Ninja edu taga Saksamaal oli nende unikaalsus. "Meil oli väga eriline kontseptsioon, sellist bändi sellel hetkel ei olnud Saksamaal, kus oleks neli tüdrukut olnud pillidega. Üldse muusikas kõige tähtsam, et läbi lüüa, ongi, et sa pead mõtlema välja selle, mida ei ole. Ükskõik, kus territooriumil. Kui sa hakkad tegema seda, mida juba 20 tükki on, on palju raskem," tõdes Meriste.

Eesti muusikamaastik on tema sõnul selles osas teistsugune. "Eestis kahjuks ma näen viit või kuut artisti, kes on täpselt üks ja seesama. Tänaval ma ei teeks vahet, et nad on erinevad inimesed. Mujal territooriumil sa pead ikka selgelt eristuma," selgitas ta.

Meriste sõnul on Eesti artistid nii paiksed, sest siit väljamurdmiseks tuleb teha väga palju tööd. "See on nii uus situatsioon, kui sa oled Eestis kuulus ja siis selgub, et sa enam ei ole kuulus. Sul on uued kohad, kus keegi ei tea ja ei taha ka teada," põhjendas Meriste.

Isegi kui lugu välismaalastele meeldib, peab seda turundama. Ameerikas hakkab Meriste sõnul ühe loo turundus miljonist dollarist. "See, et keegi paneks sellesse artisti miljon dollarit, peab olema piisavalt hull, nagu mina olin. Ma arvan, et tänapäeval on see hullus tagasi tõmbunud, kuna kõik on kindluses kinni," lausus Meriste.

Meriste sõnul on mänedžerid Eestis alahinnatud, aga tegelikult on igal artistil vaja seda, kes ütleks, mis on hea ja mis on halb. "Igal artistil peab olema keegi, kes teda usaldaks. Sotsiaalmeediast tuleb kiitust ja laimu, aga ta peab kedagi kuulama," lausus ta.