Pimedate Ööde filmifestival toob publikuni moesündmuse PÖFF: Black Catwalk

PÖFF: Black Catwalk toob ühelt poolt fookusesse kostüümikunsti ja pöörab filmitegijate pilgud Eesti noorte moeloojate poole. Teisalt mängib sündmusel olulist rolli lavastuslik pool, läbi mille moodustab show ühtse terviku, olles kummardus eelmainitud kunstivormidele.

"Film on erinevate kunstide sümbioos ning läbi aegade on see mõjutanud moodi ja vastupidi. Seoses Ingmar Bergmani 100. sünniaastapäevaga toome näiteks koos Rootsi saatkonnaga Eestisse näituse, mis näitab selgelt Bergmani filmikostüümide ja moe vastastikke mõjusid," sõnab PÖFFi peakorraldaja Tiina Lokk ning lisas, et Black Catwalki eesmärk on tuua noori moeloojaid lähemale filmile, tekitamaks neis huvi kostüümiloome vastu filmis. "Miski pole siin ilmas uus. Küll aga saab uus olla vorm ja sõnum," leidis Lokk, mainides, et Black Catwalk on hea viis noorte moeloojate tutvustamiseks nii rahvusvahelisele ja kui kohalikule filmitööstusele.

Sündmuse peakorraldaja Laura Kurs usub, et show pakub noortele disaineritele mitmekülgselt kunstilist väljakutset. "Minu jaoks isiklikult on PÖFF: Black Catwalk äge juba selle poolest, et annab disainerile ette küll raami, milles luua, kuid samas ei piiritle loomingu teostaja vabadust mõelda sellest samast raamist välja. Teatud piirangud muidugi on, aga leian, et need on disaineri jaoks pigem vajalikud väljakutsed oma oskuslikkuse testimiseks."