Moefilmide festivali külastas üle 3000 inimese

"Sel aastal valmis väga palju olulisi moedokumentaale ning rõõm on tõdeda, et inimeste huvi nende vastu oli meeletult suur," sõnas festivali peakorraldaja Helen Saluveer. "Moefilmide vaatamiseks ei pea olema eelnevalt suur moehuviline, pigem annavad need väga põneva ülevaate sellest, kuidas meid kõiki puudutav moemaailm toimib." Saluveeri sõnul on festivali üheks eesmärgiks panna inimesi mõtlema oma igapäevaste tarbimisharjumuste üle ning samas tutvustada ka moodi kui kunstivormi.

Filmidest menukaimad olid sel aastal dokumentaalid "McQueen" (4 välja müüdud filmiseanssi) ja "Westwood: punkar, ikoon, aktivist" (3 välja müüdud filmiseanssi), aga külastajaid jätkus kõikidele filmidele. "Minu jaoks on väga oluline võtta alati programmi ka probleemkohti tutvustavaid linateoseid," tunnistas Saluveer. "Sel aastal oli kavas nii kehtivatest ilustandarditest rääkiv film "Täiuslik suurus 14" kui ka moetööstuse keskkonnakahjulikkusest ja võimalikest tulevikustsenaariumitest pajatav "Moetööstuse ülestõus"."

Festivali külastas 3352 inimest: kokku toimus 18 filmiseanssi ning 3 lisaseanssi, pooled seanssidest läksid täissaalidele. Filmidele tegid sissejuhatuse kohalikud eksperdid Xenia Joost, Roberta Einer, Britt Samoson, Ženja Fokin, Piret Puppart, Annika Kiidron, Taivi Koitla, Gerly Tinn ja Katrin Aasmaa.

Viimased lisaseansid toimuvad 1. novembril kell 19.00 Tartu Elektriteatris ("Kusama: lõpmatus", film linastub ingliskeelsena) ning 11. novembril kell 15.00 kinos Sõprus ("McQueen", film linastub eestikeelsete subtiitritega). Valik filmidest jõuab detsembrikuus ka ETV2 kanalile.