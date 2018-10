Hedvig Hanson avab TAFF Clubi "Persona" värske hooaja

Hansoni sõnul õhtune kava lõplikult veel paigas ei ole ja see ongi tema hinnangul eesootava kontserdi võlu. "Jazzkontsertidega on nii, et ei pea kava aasta aega ette saatma, nagu klassikalises muusikas, tihti otsustan veel eelnevas proovis või samal päeval meeleolu järgi, mida esitame," kommenteeris Hanson kava valikut.

Intiimses õhkkonnas kulgeva muusikalise rännaku kesksel kohal on Hansoni viimane album "Talvine soojus", mille ta salvestas koos kitarrist Kalle Pilli, pianist Joel Remmeli, kontrabassimängija Heikko Remmeli ja trummar Ramuel Tafenauga. Selle koosseisuga astutakse ka TAFF Clubi kuulajate ette. Hansoni sõnul on ta muusikute suhtes, kellega koostööd teha, väga valiv. "See ansambel kõlab kui unistus. Muusikud tajuvad suurepäraselt, mida ma neilt oma muusikas ootan, ja nii saab sellest ühine looming, kooshingamine," kirjeldas lauljatar.

TAFF Club on Tallinna Filharmoonia 2012. aastal poolt algatatud jazziklubi, mis avab oma uksed üle nädala neljapäeviti või reedeti kell 20 Mustpeade Maja keldrisaalis või valges saalis. TAFF Clubi järgmine "Persona" sarja artist on Raul Vaigla.