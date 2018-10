Saaremaal sai õppida armastuskirjade kirjutamist

Paljud koolitusel osalenud kinnitasid, et on oma elu jooksul armastuskirju saanud. Koolituse läbiviija Ene Kallase sõnul on nad õnnelikud inimesed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma arvan, et ma koolitaja küll ei ole, ma pigem inspireerin inimesi. Minu meelest ei ole võimalik armastuskirja õpetada kirjutama," rääkis Kallas, kelle hinnangul ei pea armastuskirjas tingimata olema sees sõnu "armas" ja "kallis".

"Ma tean ju, et vanasti pandi kirja vahele lilleõis või puuleht. Armastus on ju igikestev. Noores eas on muidugi see tunne ja leek kõrvetavam, aga vanemas eas suudab seda summutada," rääkis koolitusel osalenud Leo.

Karl käis koolitusel kogumas mõtteid, millele armastuskirja kirjutades toetuda.

Ene Kallase sõnul võib virtuaalmaailmas saadetud armastuskiri kiiresti muu jutu sisse kaotsi minna, kuid paberil kiri püsib kauem.

"Kui sa kirjutad messengeris või kuskil chatis, siis need on ja need kaovad ühtlases voos, lähevad kuskile kaduma, aga kiri jääb. Kirja on palju raskem hävitada, isegi kui sa tahaksid," ütles Kallas.