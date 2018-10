Remo Savisaar kommenteeris Londoni loodusmuuseumi fotokonkursi võidutöid

Üle 50 aasta on Londoni loodusmuuseum korraldanud fotokonkurssi ja pühapäeval kuulutati taaskord välja võitjad väga erinevates kategooriates. "Ringvaade" võttis ühendust fotograaf Remo Savisaarega, kes on need pildid üle vaadanud. Pilte laekus üle 45 000.

"Võidufoto oli natukene üllatav. Ma ise ei oleks sellist pilti pakkunud, sest kui me teda vaatame, siis seal on tõesti ilusad kõnekad ahvid – sinine nägu, kollane võimas kasukas, kena keskkond. Aga ta on selline nii ja naa. Mina seda peapreemiaks pakkunud ei oleks," ütles Savisaar. "Ka autor ise oli väga üllatunud."

Savisaar kommenteeris ka keskkonna kategooria võitnud võidupilti, mis on tehtud Namiibia kõrbes. "Seda peavad nad eriliseks seetõttu, et siin on kokku saanud erinevad huvitavad ilmastikutingimused. Seal on ookeanilt tulev udu, selline külm kliima. Samas kõrbes on näha, et puhub tugev tuul ja on selline liivatuisk." Ta tõi välja ka pildi soojade-külmade toonide kombinatsiooni ning geomeetria. "Hästi komponeeritud ja tehtud."

Kunstvaate kategooria võitnud pildi kohta märkis Savisaar, et on selliseid pilte näinud palju. "Paljude selliste piltide puhul ma vaatan, et rosin on puudu. Aga vot seal on see rosin olemas. Seal on jäämägi ja korralik bassein, mis on südamekujuline ning seal on hülged. See on rosin, mis võtab asja kokku."

Mustvalge foto kategooria võitnud pildi kohta koolibrist märkis Savisaar, et see on väga huvitav, sest esmapilgul ei saagi aru, kas pildil on taim. "Tegelikult on see taim ja ka lind, kes on tiivad laiali ajanud. Fookus on keskel, tumedad ääred. Töötab."

Imetajate kategooria võitnud fotost rääkides sõnas ta, et see on pikema looga pilt, sest see kujutab leinavat noort ahviema. "Ta oli seda last pikalt kaasas kandnud, kuni ühel hetkel sai ta aru, et ongi kõik. Aga siis ta hakkas seda last sööma, sest see on ikkagi toit. Ja seal on viimased jäänused siis järel sellest. Aga selline kurb ja kõnekas pilt."

Selgrootute kategooria võidutöö meeldis Savisaarele väga. "Tegelikult see pildi autor passis vee ääres pika teleobjektiiviga linde, aga ta pani tähele, et seal käivad ühed herilased, ja kui ta hakkas neid vaatama, siis ta pani tähele, et need herilased koguvad muda, rullivad neist pallikesi – ja no see oli hetk, mida autor tahtis pildile kindlasti püüda ja ka sai kätte." Pallikesi kasutavad herilased pesa ehitamiseks.

Lindude kategooria võitis Galapagose saare suulat ja vindiliigist lindu kujutav foto. "Loo järgi pidi olema niimoodi, et seal süüa väga palju ei ole, ja selleks, et need vindid ellu jääks, nad leidsid, et nad katkuvad mõned suled ära, teevad suurele suulale küll liiga, aga toituvad tema verest, et ellu jääda. Omamoodi vampiirid."

Roomajate ja kahepaiksete kategooria võidupildil polegi esmapilgul aru saada, mis seal toimub. "Tundub, et suur madu kägistab mingit kala. Tegelikult see on üks suuremaid salamandreid ja loo järgi olla see salamander hoopis mao kinni püüdnud ja oli toimunud väike võitlus, aga see madu pääses lõpuks põgenema." Ta lisas, et salamander jahib pigem väiksemaid loomi, mistõttu on sellise hetke tabamine eriti erakordne.

Kategooria "Loomad oma keskkonnas" võitnud töö oleks võitjaks pannud ka Savisaar ise. "See on sama autor, kes sai ka selle teise kategooria võidu. Samamoodi tehtud drooniga ülevalt. Hülged peatumas jäämäe peal. Päevasel ajal nad puhkavad. Mulle meeldib ka, et seal on väike tükk jääd ära kukkunud."