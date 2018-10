Joel Juht treenib 700 km pikkuseks polaarmatkaks: eelkõige tahaks elusana tagasi tulla

"3. veebruaril juba stardin Põhja-Kanadas sellisel üritusel nagu Yukon Arctic Ultra Race. Tegemist on ekstreemkülmas kelguga koos jooksmisega, kus kogu su elu on kelgus ja kannad seda endaga kaasas kuni lõpuni ehk 700 km," rääkis Juht "Ringvaatele".

Juht läheb võistlusele samade keppidega, millega on tehtud Yukonil juba kord maailmarekord. "Nad on hästi tugevad, et nad külma käes ära ei murduks."

Alajahtumise vältimiseks on oluline kogu tee piisavalt juua. "Olemas on spetsiaalsed pudelihoidikud. Ma panen vee spordipudeli sisse, aga kuna spordipudel nagunii külmub ära, siis see ongi märk sellest, et nüüd peab jooma, siis sa jood enne, kui ta täitsa ära külmub, ja siis sa saad valada uuesti kuuma vee peale. See on selline nipp." Juht loodab kogu varustuse saada 10 kilo peale.

Juht rääkis, et üks itaallane kaotas viimati samal võistlusel käed ja jalad. "Sellepärast, et ta tegi valearvestuse." Tema sõnul on seal veel laviinioht, loomadega seotud ohud, jääst läbikukkumise ohud. "Seepärast ongi oluline, et sul oleks tagavaraks 48 tundi jagu süüa. N-ö avariitoit."

Rekordiomanik, raja seitsme päevaga läbinud mees magas selle aja jooksul 14 tundi. "Loomulikult oleks jube lahe see ära teha, aga eelkõige tahaks elusana tagasi tulla.