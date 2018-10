Eesti pildistatuimat kajakat Karli võib olla rohkem kui üks

Tallinna linnas on täiesti uus atraktsioon lisaks Vanale Toomasele. Nimelt poseerib päevad läbi Kohtuotsa platvormil kajakas Karl ehk Steven the Seagull ja turiste hordidena kohale meelitab. Samas ei ole inimesed üldse kindlad, kas kajakas Kohtuotsa platvormil on alati seesama.

"Meie giidiringkonnas on ta saanud Karli nime ja giidid väga räägivad ning kiidavad, et Karl on alati platsis, kui suured rahvamassid kohal on. Edevust on tal palju," rääkis "Ringvaatele" giid Triin Rink Jensen.

Ega keegi tegelikult pole kindel, kas Karli on ainult üks. Teda on nähtud Kohtuotsa platvormil, aga samal ajal ka Platkuli vaateplatvormil. Jensen ütles, et ta ka ise vaatab iga kord umbusklikult ja mõtleb, kas see on see sama kajakas või see on keegi teine, kes sinna vahepeal on tulnud. "Aga kui see on rohkem kui üks kajakas, siis nad näevad väga sarnased välja, nii et ma ei ole suutnud küll aru saada, kas neid on üks või kaks."

Kuigi nad tuure Karli kohaloleku järgi ei planeeri, siis on ta tähele pannud, et ta on ilusal päikeselisel päeval alati kohal. "Kui suured kruiisilaevad talle siit kätte paistavad, siis ta tuleb oma ametipostile kohale. Mõned teevad ka nalja, et Tallinna turismiamet äkki maksab talle selle eest, et ta on siin niivõrd suur atraktsioon."

Giidid on Jensenile rääkinud, et ei suuda teinekord platvormile tulles endal tähelepanu hoida, sest Karl võtab neilt tähelepanu ära, sest inimesed hakkavad kohe pilti tegema. "See on selline kaunis ja sümpaatne viis Tallinnat pildistada, kui sul on see lind esifoonil ja lind seal taga."

Kuna Karl on pildistamissõbralik ja poseerib mõnuga, on ta lühikese ajaga Instagramis üsna populaarseks saanud. Nimelt on tal ligi 700 jälgijat ja turistid postitavad fotosid kajakast juba peaaegu sama palju kui samalt platvormilt avanevast linnavaatest.

"Kui ma meenutan kõige varasemat kommentaari, mida ma mäletan Karli kohta, siis see oli Ameerika senaator John McCain, kui ma ei eksi, kui ta 2015. aastal käis Eestis, siis ilmus esimest korda ajakirjanduses üks legendaarne foto, kuidas tema oli sellest pilti teinud. Võib-olla see oli linnalegend, aga minu mälus on selline kolme aasta tagune aeg. Ma arvan, et see on tema kolmas turismihooaeg."

Karlile ei meeldi ainult see, kui teda välguga pildistatakse või see, kui talle liiga tummist toitu pakutakse. Aga muidu on ta väga sõbralik ja teadaolevalt ei ole veel mitte kedagi nokaga löönud.

Jensen ütles, et kuivõrd ta on Hitchcocki filme näinud, hoiab ta Karliga viisakat distantsi. "Aga on olnud inimesi, kes on tahtnud minna ja talle käe pealt süüa tahtnud anda. Ma olen öelnud, et ei maksa teha." Paid ta lunima ei ole tulnud. "Ta on sõbralik distantsilt."