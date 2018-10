"Osoon" sai 25: saate tegijad meenutasid oma eredamaid hetki

"Kui me alustasime, siis oli otsene vajadus sellise keskkonnasaate järele, sest väga palju oli niisuguseid keskkonnakriitilisi probleeme. Reostatud pinnaseid, maavarade kaevandamist, kõike. Nii et meie esimene saade läkski eetrisse just nimelt Aidu kaevandusest," rääkis "Osooni" toimetaja Õie Arusoo "Ringvaatele".

Aga selleks, et asi väga süngeks ei läheks, vaheldasid nad Arusoo sõnul seda n-ö ilusamate saadetega.

"Vene sõjavägi läks välja ja piiritsoonid jäid vabaks ning väga palju oli kauneid, ilusaid maastikke, mida inimesed polnud näinud. Ja siis meil oli niiviisi paralleelselt, et kord oli kriitiline saade ja siis teisel nädalal oli ilus saade. Linde ja liblikaid ei olnud. Meil oli suur saavutus, kui me saime Matsalu luha pealt põdra pilti. See oli suursündmus. Liblikatest oli veel asi kaugel, sinna me alles jõudsime," rääkis Arusoo.

"Osooni" saatejuht Kristo Elias märkis, et ega nad BBC loodusdokumentaalidega võistelda ei saa, aga nad on ometi erilised. "Me suudame näidata iga nädal Eestimaa looduse ilu, võlu ja valu ning püüame seda kogu aeg teha. Raske on."

Elias rääkis oma eredaimast hetkest seoses "Osooniga" – tema lugu oli nn linnurallist. "Ega Eesti loodus ei ole ka selline dokumentaalfilm, et üks loom ajab teist taga. Aga selle tõttu tuleb meil leida need inimesed, kes osavad seda loodust seletada ja suudavad need loomad, need märgid meile arusaadavaks teha."

Elias meenutaski linnurallit, kus mehed otsisid 15 tunni jooksul ühest maakonnast erinevaid linnuliike. "Ja nad suudavad leida 140 linnuliiki ühest piirkonnast. Kui mõelda, et mis see Eesti loodus nüüd ära ei ole, siis tegelikult on Eesti loodus äärmiselt rikkalik, kui sa oskad neid märke näha ja neid seletada ning seda me püüame iga nädal teha."

"Osooni" teine saatejuht Sander Loite ütles, et meeldejäävaid asju on olnud palju ja ühte välja valida on raske.

"Aga mulle meenub lugu sellest, kui mul oli võimalus jälgida ühe merikotka surmasuust pääsemise lugu. Nimelt Tartu Maaülikooli loomakliinikus loomaarst Madis Leivits ravis terveks merikotka, kes oli saanud pliimürgituse ja vaakus juba hinge, aga nad proovisid, et mis siis kui teeks talle vereülekande. Neil oli juhuslikult olemas selline doonorlind."

Pärast vereülekannet võttiski lind elutahte tagasi. "Teda raviti kuude vältel ja harjutati see lind uuesti lendama põhimõtteliselt. Mul õnnestus seda kõike jälgida ja lõpuks lind ka loodusesse tagasi lasta."

Arusoo ütles, et põdra võtaksid nad ka pärast 25 aastat uuesti hea meelega kaadrisse. "Mulle nii meeldib Fred Jüssi ütlus, et kui sa tahad näha midagi uut, käi vanu radu pidi. Tõepoolest looduses väga palju ja väga kiiresti muutub. Täpselt samamoodi praegu tehnika võimaldab meil mitte ainult maa peal filmida, vaid ka vees, õhus. Võimalusi on nii palju. Nüüd me saame makrovõtetega kätte ka imepisikesed putukad, mida me oleme nüüd teinud oma noorte uute tegijatega."

"Osooni" juubelisaade 22. oktoobril ongi pühendatud muutustele viimase 25 aasta jooksul, kus näeb ekraanil ka kõiki seniseid saatejuhte.