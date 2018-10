Guillermo del Toro järgmine film on "Pinocchio"

"Pinocchio" on pikka aega olnud režissööri üks realiseerimata unistusi, kuid tänu Netflixile see muutub. Voogedastusplatvorm on ametlikult andnud rohelise tule del Toro adaptsioonile klassikalisest lasteloost, mis räägib nukust, kes tahab saada päris elus poisiks ja mille tegevustik toimub 1930. aastate Itaalias. Filmi "Vee puudutus" ("Shape of Water") režissöörist saab "Pinocchio" lavastaja, stsenarist ja produtsent, vahendab Indiewire.

"Ükski kunstivorm ei ole mõjutanud minu elu ja minu tööd enam kui animatsioon ning ajaloos pole ühtegi tegelast, kellega mul oleks nii sügav isiklik side nagu Pinocchioga," ütles del Toro oma avalduses. "Meie loos on Pinocchio süütu hing, kellel on ükskõikne isa ja kes läheb kaduma maailmas, mida ta ei suuda mõista. Ta astub erakordsele teekonnale, mis annab talle sügava arusaama oma isast ja päris maailmast. Ma olen seda filmi teha tahtnud nii kaua kui ma mäletan," ütles del Toro.

Del Toro hakkab tuleva filmiadaptsiooni osas koostööd tegema Jim Henson Company ja ShadowMachine'ga, kes on loonud sarja "Bojack Horseman". Patrick McHale kirjutab koos del Toroga stsenaariumi ning filmi "Fantastiline härra Reinuvader" ("Fantastic Mr. Fox") animatsioonirežissöör Mark Gustafson kaaslavastab filmi koos del Toroga. Del Toro hakkab koostööd tegema ka filmi "Laibast pruut" ("Corpse Bride") nukud loonud ettevõttega Mackinnon and Saunders.

"Me oleme äärmiselt põnevil, et saame oma koostööd Guillermoga laiendada ja teame, et tema sügavalt puudutav nägemus Pinocchio ellutoomisel Netflixis pälvib vaatajate poolehoiu kogu maailmas," lisas Netflixi osakonna Kids and Family asepresident Melissa Cobb.

"Pinocchio" on järgmine koostööprojekt Netflixi ja Del Toro vahel, kes varem on teinud koostööd Emmy võitnud telesarja "Trollhunters" juures. Del Toro järgmine animatsioonisari "3Below" esilinastub voogedastusplatvormil detsembris, ning juba on tal tegemisel ka Netflixi õudusantoloogiate sari "Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight".

Del Toro on seni viimane tippklassi filmitegija, kes suundub oma uue mängufilmiga otse Netflixi. Režisööri hea sõber Alfonso Cuaronil esilinastub Netflixis detsembris "Roma" ja Martin Scorsese "The Irishman" jõuab voogedastusplatvormile 2019. aastal. "Pinocchio" tootmine algab sel sügisel.