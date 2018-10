Foo Fightersi ninamees kutsus lavale pimeda fänni ja tema pere

Rokkar, keda on nimetatud rock'n'nrolli kõige armsamaks meheks, märkas publiku hulgas pimedat poissi ja kutsus ta endaga lavale, vahendas BBC.

Grohl tahtis lapsele pakkuda tõeliste rokkelamust Minnesotas toimunud kontserdil. "Sa pead tema pere ka lavale tooma. See on pereüritus," ütles Grohl meekonnale, kes fänni lavale aitas.

Rokkar pühendas poisile laulu "The Sky is a Neighborhood", mis on pärit albumilt "Concrete and Gold".

Alles mõne nädala eest lubas Grohl lavale fänni, kes sai koos bändiga laval musitseerida.

Dave stops song when he spots an exhausted child in the front with his dad and he offers them a seat on the stage. #FooFighters #MyXEC @foofighters pic.twitter.com/QMMw10MOSG