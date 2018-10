"Rakett 69" lendab edasi veel vähemalt neli hooaega

Saadet on tunnustanud ka Euroopa ringhäälingute liit, nimetades selle parimaks haridussaateks juba 2012. aastal.

Saatesarja uued, 2019-2022. aastatel eetrisse jõudvad hooajad toodetakse Eesti teadusagentuuri TeaMe+ programmi raames.

"Vaatamata meediamaailma mitmekesistumisele on "Rakett 69" vaatajaskond püsinud stabiilsena ning väga paljud noored on saanud innustust õppida loodus ja täppisteaduste, inseneeria ning tehnoloogia erialasid. Need olid peamised põhjused, miks Eesti teadusagentuur töötas selle nimel, et teadussaade saaks veel Euroopa Liidu tõukefondide toel neli aastat jätkuda" rõõmustas saate jätkumise üle teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson

"Rakett 69" eesmärgiks on panna lapsed ja noored huvi tundma teaduse ja tehnoloogia vastu. Saatesarja üks hooaeg koosneb 16 episoodist, milles osalejad lahendavad nii meeskondlikult kui individuaalselt ülesandeid, mille lahendamine nõuab oskust koolis saadud teadmisi ootamatu nurga alt rakendada. Igas saates esitatud ülesande kohta on "Rakett 69" kodulehel teadustoimetaja selgitustega video ülesande lahenduskäigust, mille abil saab neid kodus või koolis ise järele proovida.

Saate produtsent Kalev Smidt nendib, et "Rakett 69" saade on kaheksa aastaga tõestanud oma positsiooni ja vajalikkust teaduse populariseerijana. "Usun, et neid noori üle Eesti on tänaseks tuhandeid, kes on saanud kas siis saates osalejana või vaatajana innustust tegeleda veelgi enam teaduse ja tehnoloogiavaldkondadega. Meil on hea meel saate tootjana, et tehtud tööd hinnatakse ning saadet soovitakse veel ka järgmised neli aastat ekraanidel näha. Oleme valmis veel tuhandeid noori üllatama ja innustama," lausus produtsent.

Käesoleva aasta alguses ETV eetris olnud "Rakett 69" saatesarja kaheksanda hooaja iga osa vaatas keskmiselt veidi enam kui 80 tuhat vaatajat. Raketi mõju ulatub aga telesaatest kaugemale – saatesarja veebisaateid kasutatakse innukalt koolides õppetöös ning loodud on saatest inspireeritud huviringe. Ka "Rakett 69" eelmise hooaja võitja Kadi Siigur tõdeb, et saates osalemine andis talle võimaluse lahendada ülesandeid, kus saab reaalselt käed külge panna ning oma kooliteadmisi rakendama õppida. "See on ideaalne viis end tõestada ja proovile panna. Pidevalt pingelises situatsioonis olemine õpetas stressi enda kasuks kasutama ning saatest saadud pingetaluvus tuleb kasuks kogu eluks. Rakett 69 saates osalemine andis kindlasti juurde enesekindlust ja oli võimas kogemus, mida mitte millegi vastu ei vahetaks" kiitis Kadi Siigur saatest saadud kogemust.

"Rakett 69" uue hooaja saadete salvestamine algab juba oktoobri lõpus ning saated jõuavad eetrisse 2019. aasta jaanuaris.