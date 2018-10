Rahvatantsuselts Pääsuke: ballett

Dave Benton on jõulukontserte andnud 16 aastat, soovides jagada teistega seda rõõmu, mida jõulud temas tekitavad. Bentoni tütre Sissi Nylia Benita jaoks on see kolmas kontserttuur koos isaga. Kui kahel eelmisel aastal imestati tema kui Dave Bentoni tütre hääle üle, siis nüüd räägitakse pigem, et Sissi jõulutuurile tuleb kaasa ka isa.