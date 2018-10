Javier Bardem mõistab Woody Alleni avaliku lintšimise hukka

Bardemi kommentaarid tulid avalikuks Lumiere'i festivali meistriklassis Lyonis, Prantsusmaal. Hispaania näitleja, kes astus üles ka Bondi-filmis "Skyfall" ja võitis Oscari parima kõrvalrolli eest Coeni-vendade filmis "Ei ole maad vanadele meestele" ("No Country for Old Men"), ütles, et teeks Alleniga hea meelega koostööd ka edaspidi, vahendas The Guardian.

"Ajal, kui ma filmisin "Vicky Cristina Barcelonat", olid süüdistused juba enam kui kümme aastat hästi teada ja kaks USA osariiki leidsid, et ta ei ole süüdi," ütles ta.

"Kui õiguslik olukord peaks kunagi muutuma, olen ma valmis oma meelt muutma. Kuid praegu ei kiida ma heaks seda avaliku lintšimist, mis talle osaks on saanud, ja kui Woody Allen helistaks mulle ning paluks mul temaga uuesti töötada, oleks ma juba homme hommikul platsis. Ta on geenius."

Bardemi suhtumine on tugevalt vastuolus paljude tippklassi näitlejate omaga, sealhulgas Colin Firthi, Greta Gerwigi ja Timothée Chalamet'ga, kes on avaldanud kahetsust, et on Alleniga koostööd teinud ja on öelnud, et seda tulevikus enam ei tee. Seda pärast Alleni tütre Dylan Farrow 2013. aastal ilmunud intervjuud, kus viimane kordas süüdistusi, et tema isa kuritarvitas teda lapsena seksuaalset, seda väidetavalt 1992. aastal.

Allen eitab kõiki süüdistusi. Connecticutis asuva Yale-New Haveni laste seksuaalse kuritarvitamise kliiniku uurimine näitas 1993. aastal, et kuritarvitamist ei toimunud, ja New Yorgi osariigi sotsiaalteenuste osakond vabastas Alleni hiljem samal aastal pärast laste heaolu uurimist süüdistustest.

Allen on vahepeal öelnud, et ta kavatseb suure osa filmitööstuse vaenulikkusest olenemata töötamist jätkata. "Ma olen stsenarist. See on see, kes ma olen. Mida ma teen. Kelleks ma alati jään. Ma jään alati kirjutama. Kuna mul on pidevalt ideid, siis saavad need olema uued ideed ja ma kavatsen kirjutada uusi asju," ütles Allen New York Posti vahendusel.

Alleni uusima filmi "A Rainy Day in New York" esilinastuskuupäeva pole veel avalikustatud.