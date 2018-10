Endla Vaher: fitness on seksistlik ala, aga naisekeha võetakse seal hoopis teistmoodi

Saates "Hommik Anuga" käis külas Euroopa meister naiste fitnessis Endla Vaher, kes nädala aja pärast sõidab kuuendat korda maailmameistrivõistlustele. Vaher rääkis oma mõtetest seoses fitnessiga, märkides, et ta seda päris spordiks ise ei peagi ning tunnistas, et see on väga seksistlik ala, kuid ei näe selles probleemi.

"Aga kõik, kes me sellega tegeleme, me teame seda, et [see on seksistlik ja] keegi ei käsi meil seda teha. Mina isiklikult arvan, et ühiskond on jälle liiga äärmustesse läinud. Tegelikult inimesed võiksid teha kõike seda, mida nad tahavad ja nii on. Minule meeldib seal laval olla oma bikiinides, siis las ta olla."

Ta lisas, et esimest korda bikiinides lavale minna oli ta jaoks natuke naljakas. "Kogu see ettevalmistus, et sa pead selle imeliku värvi endale keha peale panema ja siis oled seal bikiinides, enamus kohtunikest on mehed, sest nad on ekskulturistid või kuidagi seotud sellega. Muidugi see oli imelik."

Aga kuivõrd Vaher oli laval nii kogenud, siis ta ei mõelnudki sellele seal. "Sellega harjud ära ja siis lõpuks on täitsa suva, kes sind kuidagi näeb. Seal võetakse seda naisekeha hoopis teistmoodi. See ongi nagu lõuend."

"Hommik Anuga" 21. oktoobril, Endla Vaher. Autor: Kairit Leibold/ERR

Maailmameistrivõistluste eel Vaher söömisest ei loobu. "Muidugi ma söön, sest söömine on tegelikult fitnessi alal kõige tähtsam. Elu ainult keerlebki toidu ümber. Me lihtsalt peame toituma hästi puhtalt ja me ei saa kusagilt näksida siit ja sealt, vaid meil peab kõik olema planeeritud. Me peame teadlikult sööma.

Vaher ütles, et talle väga meeldib pitsa ja magusad asjad, aga see tema menüüse praegu kuuluda ei saa. "Nendega ma pean paraku ootama vähemalt nädal." Praegu tuleb rääkida kanast ja riisist. "Mulle endale väga meeldib kana ja riis, ma olen seda terve elu söönud, mu ema on algusest peale teinud meile kana ja riisi. Selles mõttes mulle väga hästi sobib see toit. Ma võin seda rutiinselt väga palju süüa."

Vormist rääkides sõnas Vaher, et talt on elus väga palju palutud muskilt näidata. "Mulle tegelikult üldse ei meeldi, kui mult seda küsitakse. Vahel ma kõhulihast näitan. Aga muskilt? Mulle kuidagi ei meeldi, kui naiselt seda küsitakse." Laval on see kõik tema jaoks normaalne, aga tavaelus seda väga teha ei taha.

"Hommik Anuga" 21. oktoobril, Endla Vaher. Autor: Kairit Leibold/ERR

Vaher on tunnistanud, et ala, millega ta tegeleb, on tegelikult poolsport. "Kõik see, kuidas me selleks valmistume, see on nagu sportlane ikka. Kõik see toimumine, treening, see on väga raske. Aga see, mis seal laval toimub, see hindamine, kõik sellised teatud reeglid, mis võib-olla ei olegi väga reeglid. See kõik teeb selle spordiala natuke vähem tõsiseltvõetavamaks."

Ta lisas, et tegeleb sellega siiski seepärast, et on terve elu laval olnud ja talle väga meeldib seal. "Ma tean, et ma sobin lavale, oleme nüüd ausad. Mind tõesti köitis see, et seal on vabakava. Mulle väga meeldib just see pool sellest spordialast. See keha pool, selle ma teen lihtsalt ära."

Vaher selgitas, et võistlusel hinnatakse eelkõige seda liivakella kuju. "Sama nagu meestel, sest tegelikult ka naistel peab keskkoht olema peenike, jalg peab olema võimas ja ülakeha samamoodi tuleb hästi võimsaks ajada."

"Hommik Anuga" 21. oktoobril, Endla Vaher. Autor: Kairit Leibold/ERR

Ta tunnistas, et on end alati oma kehas hästi tundnud ja näiteks rinnanumbri suurendamisele mõelnud ei ole. "Mulle meeldib olla võimalikult loomulik." Ta ütles, et ta kehal ei ole nõrki kohti. "Ma olen aus, ma olen kõigega rahul. Võib-olla mõne teise inimese arvates on, aga ma ise tõesti ei oska midagi tuua niimoodi välja."

Ta selgitas, et enne võistlusi on peamine probleem see, kas ollakse piisavalt "kuiv". "Ma üritan 24 tundi enne võistlust mitte juua, aga see ei tähenda seda, et ma üldse ei joo. Kohvi ma ikka paar lonksu võtan. Oma enesetunde järgi katsun seda piirata." Soolad on samuti umbes viis päeva enne võistlusi välistatud. "Siis kõik see vesi läheb su kehast välja ja see jälle muudab sind kuivemaks väliselt."

Vaher nentis, et sellega harjub siiski ära, kui endale sellised piirangud peale tuleb panna. "Esimeste dieetide ajal läks pea küll juba sassi, aga praegu ma olen juba kuus aastat sellega tegelenud ja iga võistlus läheb mingis mõttes ka kergemaks. Sa juba tunned ennast nii hästi ja sa tead, mida sa võid endale lubada."

Ta usub, et kuldmedali saamine eelolevatelt maailmameistrivõistlustelt ei ole võimatu ja midagi tal puudu ei jää. "See ala lihtsalt ongi subjektiivne ja nagu sul õnn naeratab, nii tuleb. Vahepeal peab paneeliga ka vedama."