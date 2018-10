Hedvig Maigre: mul kaasnes modelliks olemisega mingi valehäbi

Saates "Hommik Anuga" käis endine tippmodell Hedvig Maigre, kes rääkis oma kogemusest suurtel moelavadel ja nende lavade taga, tunnistades, et oma tippajal mõtles ta, et ei sooviks üldse olla modell. Ka modellitööst teenitud rahaga ei osanud ta suurt midagi enda sõnul peale hakata.

"Ma andsin selle emale. Ma ei ole selline tüüp, kes ostab mingeid kalleid käekotte. Raha ei olnud väärtus, võib-olla muutus see väärtuseks hiljem," tunnistas Maigre.

Ta ei ole täpselt kindel, mis teda modellinduse juures häiris, et ta sellest tööstusest lõpuks välja astus. "See on psühholoogilisem küsimus. Eks mul oli mingisugune valehäbi sellega küll. Vahepeal ma mõtlesin, et ma oleksin nii uhke, kui ma ei oleks modell. Ma olin jube uhke, kui ma Prantsusmaal kooli läksin."

Kui ta aeg-ajalt vaatas neid tüdrukuid, kes tema ümber olid ja kellega ta koos töötas, siis tundusid nood talle natuke totakad. "Ja siis mõtled, et mina küll selline ei taha olla. Kuna ma ise ei vaadanud modellide peale väga hästi, siis ma arvasin, et minu kohta ei ole ka väga hea arvamus."

Ta meenutas, et kuulas 16aastaselt klassikalist muusikat palju ja ühe Inglise tüdrukuga Vivaldist rääkides selgus, et too pole Vivaldist kunagi isegi kuulnud. "Mõtlesin, et issand jumal. Eestis käisin lapsena ka hästi palju ooperis. Haridus oli on Eestis hea, seepärast ma pabistangi, et nüüd ma olen Prantsusmaal ja laps läheb Prantsusmaal kooli. Mulle ei meeldi Prantsuse haridussüsteem üldse."

Tuleb jälgida, mida suust välja ajad

Ta ei usu ka, et modellina edu saavutamises on mingisugust imenippi. "See on osaliselt nagu loteriivõit. Ühelt poolt loteriivõit geenidega ja teiselt poolt loteriivõit, et sa satud inimesele ette, kellele sa meeldid. See on asjade kokkulangevus, ja pärast see, et sa asju ise nüriks ei aja ega ära ei riku."

Maige märkis, et pole isegi olnud piisavalt tark ja teinekord on valesid asju öelnud valedel hetkedel. "Steven Meisel nägi mind Times'i ajalehe kaane peal ja broneeris mind Ameerika Vogue'ile, ja siis ma tegin esimese pildistamise Meiseliga ära ja tegin Vogue'ile hiljem veel ühe pildistamise, mis oli grupipildistamine ja kõik tüdrukud seal sõdisid, et olla esimene," rääkis Maigre.

"Ma mõtlesin, et mis vahet seal on, me oleme 2 sentimeetrised seal pildi peal, midagi sellist ütlesin, ja keegi oli kuulnud, et ma olin öelnud, et see pole ikka korrektne, et kuidas nii saab. Pärast seda me enam Maiseliga ei pildistanud." Ta lisas, et tuleb olla valvas ses osas, mida sa suust välja ajad.

Maigre rääkis oma suurimatest katsumustest modellitöös ja jutustas sellest, kui ta pidi Chaneli ehetele filmi tegema ning selle jaoks jooksulindil kõrgete kontsadega jooksma ja samal ajal suuga maigutama mingisugust kuulsat prantsuse armastuslaulu. "Ja siis jooksed ja laulad keeles, mida sa tegelikult ei räägi. Ma ei rääkinud tollal prantsuse keelt veel."

Ta lisas, et vahel, kui on aeglane fotograaf, siis tuleb pikka aega hoida poosi, millest võib ühel hetkel tekkida kramp. "Aga seda välja öelda ei ole ka väga hea. Sa pead aru saama, mis hetkel ja kuidas sa seda väljendad. Mida võib välja öelda, mida mitte."

Samas ütles, et selle ameti juures on ta alati nautinud moeshow'sid. "Ta on kuidagi vähem personaalne. Võib-olla seepärast ka, et ma alustasin John Galliano ja Dioriga ning need show'd olid nii lahedad. See, mis seal juures oli, oli hästi kaasahaarav ja huvitav, et mind alati huvitas, mis see kontseptsioon oli ja kogu see asi."

Maigre tunnistas, et nn paha tuju nägu peab show'del paraku ees olema kõigest olenemata. "Ma ei tea, miks see nii on. Öeldakse, et seksikas ja tõsine [peab olema]."

Seksismist ja liikumisest #MeToo rääkides sõnas Maigre, et tal on ette tulnud situatsioone, mida võiks nimetada delikaatseks. "Agentuur tegelikult hoiatab ette. Nad teavad, kui fotograafil on [teatud] reputatsioon, et kui lähed rolliproovile ja kui ta palub sul kampsuni ära võtta, siis see on okei, aga kui palub pluusi ära võtta, siis ei võta." Samas lisas ta, et on liiga naiivne inimene, kelle käest seda küsida. "Ma alati usun, et inimesed on paremad kui nad tegelikult on."

Topless poseerimine Maigrele probleeme pole valmistanud. "Vanusega tekib ka mingisugune enesekindlus. Lõpuks ei olegi väga probleemi. Ma ei lähe ju ükskõik kuhu end riidest lahti võtma. Ma tean, kes on fotograaf."

Modellide ja nende kehvapoolsete söömisharjumuste osas meenus Maigrele see, kui ta kord noori modelle ilma või ja milletagi plaksumaisi söömas nägi. "Ma ütlesin, et see on ju paberi söömine, kuidas te saate seda süüa. Nad ütlesid vastu, et "sa ei tea mitte midagi geeniprobleemidest"."

Ta rääkis, et isegi kui ta oli Diori moemaja nn etalon-modell, siis öeldi talle, et nad ei ole varem näinud tüdrukut, kes tuleks sööks liha ja friikartuleid ning jooks klaasi veini lõunasöögi juurde.

Maigre läks Prantsusmaal ülikooli õppima graafilist disaini. "Ma tahtsin õppida tegelikult ajakirjandust ja elasin tollal New Yorgi ja Pariisi vahepeal ning mulle tundus oma snobismis, et tulles 21. keskkoolist, et minu inglise keel oli nii palju parem kui ameeriklaste inglise keel, ja et see keskkond ei soosi minu inglise keele laienemist sel hetkel." Talle tundus alati, et ameeriklaste sõnavara on liiga kitsuke.

Maigre on Prantsusmaal elanud nüüd 20 aastat ja tal on ka 4aastane tütar Nina, kellega ta räägib eesti keeles ja natuke prantsuse keeles ka. "Tema räägib mõlemat keelt. Prantsuse keelt rohkem, sest ta on väike ja lasteaias ta tahab rääkida teistega prantsuse keeles ning vahel ei taha ikka rääkida eesti keeles. Aga kui ta Eestisse tuleb, siis on väga uhke. Juba lennujaamas hakkab rääkima."

Ta märkis, et praegusel ajal on modellitöö jäänud tagaplaanile. "Sa ei tee 40aastaselt seda aktiivselt. See on nagu bingoloterii, kui pakuvad, siis ära ei ütle." Praegu ei mõista ta enam, miks ta tundis häbi modellinduses töötamise pärast. "Ei ole üldse paha töö."

Tema tütar on juba teinud kaks pildistamist. Ta usub, et sarnane modellitöö kogemus oleks tema tütre jaoks tulevikus pigem hea. "Kui ma talle hea baasi annan, nagu minu ema andis mulle, siis andku minna." Maigre tunnistas, et 90. aastatel, kui ta välismaale modellitööle läks, tundus see tema oma emale prostitutsioonina. "Võib-olla see tuleb sealt, miks ma arvan, et modellindus ei ole midagi väärt."