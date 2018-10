Galerii: Tallinn Fashion Week kulmineerus oranži ja soojade sügistoonide saatel

Läinud pühapäeval tunnustati pidulikult ja üleriiklikult aasta õpetajaid. Sinna ritta oleks suurepäraselt sobinud 93-aastane Leonhard Kasak, kes pole niisama haruldus naiste domineeritud alal, vaid teadaolevalt üldse Eesti vanim õpetaja. Aga Kasak on ka Eesti vanim tegevlauatennisist. Et paremini tutvust teha, võttis "Pealtnägija" saatejuht Taavi Eilat pinksireketi ja läks temaga trenni.

Postimehe moeajakirjanik ja Kuldnõela žüriisse kuulunud Kristina Herodes kommenteeris tänavuse Kuldnõela ja Hõbenõela laureaate, öeldes, et võitjate käekiri on silmapaistev.

Saates "Hommik Anuga" käis endine tippmodell Hedvig Maigre, kes rääkis oma kogemusest suurtel moelavadel ja nende lavade taga, tunnistades, et oma tippajal mõtles ta, et ei sooviks üldse olla modell. Ka modellitööst teenitud rahaga ei osanud ta suurt midagi enda sõnul peale hakata.

Moenädala lõpuõhtu teist etendust alustas eestimeelne ja elegantne mahemoe bränd KiRiVOO, kes esitles uut loomingut kahes osas. Esimese kollektsiooni disaininud Kristiina Jeromans inspireerus Eestimaa müsilisest loodusest, lihtsatest vormidest ja kodumaisest kunstist ning tõi lavale julgelt naiselikku stiili hindavale naisele suunatud rõivad. Brändi teise kollektsiooni autor on aga Liisi Tui, keda paelusid rõivaste loomisel Põhjamaa hing, karge hall ning meie folkloori ürgsed jutustused. KiRiVOO järel astus lavale BRAND NO.8, kelle värskeim kollektsioon on inspireeritud ratsaspordist. Elegantsust, romantilisust ja õrnust kiirgav kollektsioon tõi lavale tviidi ja heleda värvigamma, naiselikud detailid ja figuuri rõhutavad lõiked, retroelemendid ning kaasaegsed trendid.

