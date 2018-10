Näitleja Harriet Toompere maalis endast autoportree läbi leivategemise ja maakodu

Läinud pühapäeval tunnustati pidulikult ja üleriiklikult aasta õpetajaid. Sinna ritta oleks suurepäraselt sobinud 93-aastane Leonhard Kasak, kes pole niisama haruldus naiste domineeritud alal, vaid teadaolevalt üldse Eesti vanim õpetaja. Aga Kasak on ka Eesti vanim tegevlauatennisist. Et paremini tutvust teha, võttis "Pealtnägija" saatejuht Taavi Eilat pinksireketi ja läks temaga trenni.

Postimehe moeajakirjanik ja Kuldnõela žüriisse kuulunud Kristina Herodes kommenteeris tänavuse Kuldnõela ja Hõbenõela laureaate, öeldes, et võitjate käekiri on silmapaistev.

Saates "Hommik Anuga" käis endine tippmodell Hedvig Maigre, kes rääkis oma kogemusest suurtel moelavadel ja nende lavade taga, tunnistades, et oma tippajal mõtles ta, et ei sooviks üldse olla modell. Ka modellitööst teenitud rahaga ei osanud ta suurt midagi enda sõnul peale hakata.

Laupäeviti eetris olev saatesari "Autoportree" sünnib koostöös Kultuurkapitaliga, et tutvustada tippe nende kaheksast valdkonnast – kirjandus, helikunst, kujutav ja rakenduskunst, arhitektuur, näitekunst, audiovisuaalne kunst, rahvakultuur ning kehakultuur ja sport. Ja näidata seda, kuidas Kultuurkapitali toel meie andekad inimesed ja nende lennukad tegemised Eestile kõikjal kuulsust toovad, kust need ideed sünnivad, mis neid meid ümbritseva juures kõnetab ja miks. Näiteks on Kultuurkapital panustanud näitekunsti valdkonda sel aastal koguni 2 miljonit eurot.

"Jah, Arvo Kukumägi pühendas mind oma leivateo saladustesse, tegi mulle koguni koolituse, mis kestis kaks päeva, et saaksin selgeks, mis annab hea maitse." Harriet lisas, et kaunistab tänutäheks siiani oma leivad pealt nelja näpuotsaga vajutatud auguga nagu Arvo Kukumägi hüüdnimes Kuku tähti.

"Olen aru saanud, et õnn koosnebki argistest pisiasjadest, mitte glamuursetest pidudest või vägevatest juhtumistest," rääkis kahe poja ema tema jaoks olulistest tõdedest ja lisas, et vahel võib kaunitest looduse värvidest saada tõelise naudingu.

