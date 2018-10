Suri filmi "Kutt, kus mu auto on?" lavastaja Danny Leiner

Danny Leiner, kes lavastas muu hulgas filmid "Kutt, kus mu auto on?" ("Dude, Where's My Car?") ja "Harold ja Kumar" ("Harold and Kumar"), suri 57aastasena pärast pikaaegset haigust.

Leineri surmast teatas Facebooki vahendusel Ross Putnam, kes on teinud produtsendina Leineriga mitmete filmide juures koostööd. "Kui on üks asi, mida ma oskan Danny kui professionaali kohta öelda, siis ta keeldus meil leppimast millegi vähema kui oma parimaga," kirjutas Putman oma postituses, vahendas Indiewire.

"Ta innustas meid tegema seda, milleks ta uskus, et oleme võimelised. Danny oli inimesena sardooniline, terav ja mõistlik, ta armastas kultuuri ja igat sorti komöödidat. See pole veel täiesti kohale jõudnud, aga maailm on kaotanud ühe hea inimese."

Leiner sündis 13. mail 1961, lõpetas Purchase'i kolledži New Yorgi osariigis ning tegi oma lavastajadebüüdi filmiga "Layin' Low".

Kal Penn ja John Cho, kes mängisid filmis "Harold ja Kumar" ja selle kahes järjes, reageerisid Leineri surmale Twitteris. "On väga kurb teada, et meie sõber Danny Leiner suri," kirjutas Penn. "Me tutvusime üksteisega filmi "Harold ja Kumar" võtetel. Saadan oma armastuse tema perele ja sõpradele. Ta oli tõeliselt naljakas, tähelepanelik ja julgustav inimene."

Cho lisas, et on Danny Leineri lahkumise pärast samuti ääretult löödud ja lisas, et neid said "Harold ja Kumari" võtetel ka sõbrad. "Danny oli niivõrd terav, naljakas ja hea õhtusöögikaaslane. Saadan tema perele ja sõpradele oma suurima kaastunde."

Leiner töötas kogu oma karjääri jooksul ka televisioonis, lavastades episoode alates sarjadest "Arrested Development